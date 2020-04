La nuova versione di Uomini e Donne: Gemma e Giovanna corteggiate in chat

Il prossimo 20 aprile ripartirà Uomini e Donne: dopo una pausa dovuta all’emergenza coronavirus, Maria De Filippi ha studiato una nuova versione del dating show che prevede un cambio radicale del format.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Uomini e Donne ripartirà con due protagoniste, Gemma Galgani e Giovanna Abate, che verranno corteggiate dai loro spasimanti solo via chat. Niente più studio televisivo con il pubblico, dunque, e niente più opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, saranno collegati dalle loro abitazioni e continueranno così a svolgere il compito di consiglieri – o disturbatori – durante le conoscenze virtuali tra le due dame e i loro corteggiatori.

“ Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura – ha spiegato la De Filippi a Gemma e Giovanna - . I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice 'guarda ti ho preso in giro' ”.

La conduttrice, quindi, ha messo in guardia le due signore sui rischi che potrebbero correre nel conoscere i propri corteggiatori solo attraverso e-mail e messaggi, senza mai poterne conoscere l’aspetto fisico. “ Però c’è il rovescio della medaglia: è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero – ha continuato a spiegare loro la De Filippi - . Può anche essere che la realtà non corrisponda all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua …e quindi la scrittura è stata la sostanza ”.

Alla fine di questa esperienza 2.0, Gemma e Giovanna potranno decidere di conoscere la persona che è riuscita ad attrarle maggiormente grazie alle parole con la speranza, come di consueto, che possa nascere una nuova storia d’amore.