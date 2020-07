Belen tra le braccia di un altro? Il retroscena che infiamma l'estate

A poche ore dall'uscita del piccante gossip lanciato da Dagospia - sulla presunta tresca amorosa tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - anche Belen Rodriguez esce allo scoperto (forse) con un nuovo amore. La showgirl argentina si è fatta pizzicare a Napoli, città del suo ex marito, ma in compagnia di un imprenditore locale molto conosciuto nell'ambiente del lusso.

Dopo l'annuncio della fine del loro matrimonio i pettegolezzi si sono rincorsi giorno dopo giorno. A mettere in crisi il rapporto tra Belen e Stefano sembrava esser stata una scappatella dell'ex ballerino di Amici e che l'argentina avrebbe scoperto durante la quarantena. I nomi sulla fantomatica donna che avrebbe messo in crisi il matrimonio della coppia si sono moltiplicati, ma solo poche ore fa un nome, importante, è stato fatto dal portale Dagospia. Quello di Alessia Marcuzzi. Immediata la smentita di De Martino che, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato della " più grossa fake news degli ultimi tempi ", svelando di esser pronto a fare il nome del suo nuovo amore. " Appena lo troverò, ve lo faccio sapere ", ha scherzato.

Mentre le riviste di gossip vanno a caccia della presunta nuova fiamma del conduttore di Made in Sud (pizzicato di recente in barca con un'avvenente bionda) e si concentrano su di lui, Belen Rodriguez sembra essere la prima ad aver voltato definitivamente pagina dopo la fine del suo matrimonio. Se all'ex marito affibbiano una nuova fiamma un giorno sì e l'altro pure, zitta zitta Belen avrebbe iniziato a frequentare l'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. L'improvviso arrivo a Napoli di Belen Rodriguez aveva fatto ben sperare i fan della coppia, che avevano visto nel gesto dell'argentina la mossa per un possibile riavvicinamento con Stefano. La visita in terra partenopea di Belen, però, avrebbe tutt'altro scopo, a quanto pare. Sempre il portale di Roberto D'Agostino, infatti, ha svelato che la showgirl si starebbe frequentando con l'imprenditore da poco. Di Antinolfi poco (anzi pochissimo) si sa, soltanto che lavora nel campo della moda e del lusso. A far scoccare la scintilla la festa di compleanno dell'imprenditore, organizzata nella splendida Capri, e che avrebbe avvicinato i due che, tra gite in barca e momenti romantici, si starebbero godendo la conoscenza.