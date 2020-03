Un nuovo royal baby in arrivo? "Eugenia di York è in dolce attesa"

In tempi così bui e pieni di ansie e preoccupazioni, presto o tardi, potrebbe arrivare una buona notizia per la famiglia reale inglese. Scossi da una Megxit che ha rimodulato tutti gli assetti della famiglia, con i dissidi interni tra Harry e William e, ora, con lo spetto del coronavirus che aleggia a palazzo, questo non è di certo il periodo migliore per i Windsor. Eppure come riportano gli esperti in un articolo che di recente è stato pubblicato sul Daily Mail, ci sarebbero all’orizzonte buone notizie per Eugenia di York. La sorella di Beatrice e figlia di Sarah Ferguson e del Principe Andrea molto presto potrebbe annunciare di essere in dolce attesa. La lieta novella di un erede per la coppia e per la famiglia reale, potrebbe sicuramente regalare a tutti una boccata di aria fresca.

Ovviamente le notizie sono sparute e non c’è nessuna conferma ufficiale, ma gli esperti affermano che a breve, forse durante il mese di aprile, Eugenia di York potrebbe annunciare al mondo di essere in attesa del primo erede. Come riporta il tabloid inglese, la figlia della Ferguson avrebbe lanciato qualche indizio sui social nel corso degli ultimi giorni. Nel ringraziare follower, amici e parenti per gli auguri di compleanno, la giovane ha condiviso alcuni scatti di repertorio, in cui si vede una giovanissima Eugenia di York al fianco del suo genitori. Il messaggio però avrebbe anche un significato diverso dato che, le foto condivise su instsagram, sono state pubblicate il 22 Marzo, giorno del "Mother’s Day", che in Inghilterra si festeggia molto prima rispetto al calendario italiano. E proprio perché questi scatti sono stati pubblicati in un giorno così particolare, si crede che Eugenia sia in dolce attesa e a breve rivelerà a tutti la bellissima notizia. Da palazzo tutto tace, almeno per ora, ma gli esperti sono sicurissimi che entro qualche settimana si scioglierà il nodo alla questione.

Una buona notizia che andrebbe finalmente a stemperare l’ansia degli ultimi giorni e che andrebbe ad allietare la quarantena di una famiglia dilaniata da paure e preoccupazioni. Eugenia di York ha 30 anni. Si è spostata nell’ottobre del 2018 con Jack Brooksbank. Ha avuto un royal wedding molto più sobrio rispetto a quello di Meghan e di Harry che si è svolto qualche mese prima. È molto legata alla sorella e ha un ottimo rapporto con il padre. Anche per quel ramo della famiglia dei Windsor però non è un buon momento, dato che, l’imminente matrimonio di Beatrice, è a rischio a causa del coronavirus.