Ocean's Eleven, George Clooney e Brad Pitt si sono tagliati lo stipendio

Ocean's Eleven è il film con George Clooney e Brad Pitt che andrà in onda questa sera alle 20.09 sul nuovo canale 27. La pellicola, diretta da Steven Soderbergh, rappresenta la pietra miliare del rilancio di un sottogenere cinematografico, l'heist movie, ossia quel tipo di cinema i cui film sono incentrati su un "colpo grosso". Ocean's Eleven, inoltre, è il primo capitolo di una trilogia che ormai è diventata imprescindibile dalla storia del cinema contemporaneo.

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, la trama

Danny Ocean (George Clooney) è un imbroglione e un criminale che è appena uscito di prigione. Del tutto disinteressato a cambiare vita per evitare di incorrere di nuovo nei guai, l'uomo viola subito la libertà vigilata e vola in California dove, insieme all'amico e compagno di scorribande Rusty (Brad Pitt), mette a punto il piano iniziale per compiere un furto a tre casinò a Las Vegas nel corso di una sola notte. La particolarità dei tre casinò scelti da Danny sono che appartengono tutti a Terry Benedict (Andy Garcia), che è anche l'attuale compagno dell'ex moglie di Danny (Julia Roberts).

Dopo aver convinto l'amico Reuben Tishkoff (Elliott Gould), ex proprietario di casinò ed esperto di sicurezza, Danny e Rusty reclutano anche Linus Caldwell (Matt Damon) e mettono insieme una squadra di criminali esperti in uno o più ambiti necessari a sottrarre a Terry Benedict più di centocinquanta milioni di dollari. Ma forse i soldi non sono l'unica cosa a cui Ocean è interessato.

Ecco perché il cast si è dimezzato lo stipendio

In questi giorni ha fatto notizia la decisione di George Clooney e Brad Pitt di abbassare i propri stipendi nel loro prossimo progetto targato Apple Tv per far sì che esso vada in porto e, soprattutto, che possa avere una distribuzione in sala e non solo in piattaforma. Come riporta Msn.com, George Clooney ha dichiarato in un'intervista: "Apple si è fatta avanti con dei grandi numeri per me e Brad. E io ho risposto che ci sarebbe piaciuto anche guadagnare meno purché venga garantita l'uscita in sala". In realtà, tuttavia, non si tratta della prima volta in cui George Clooney e Brad Pitt si sono trovati a prendere meno di quanto la loro fama richiederebbe. Anche nel caso di Ocean's Eleven, infatti, le due star - insieme ad altri membri del cast - hanno accettato di percepire uno stipendio nettamente inferiore a quelli a cui erano abituati.

Lo scopo, secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, era cercare di tenere basso il budget del film, di non sforare le spese e non rischiare, in questo modo, di compromettere l'uscita di Ocean's Eleven. Come viene raccontato da Cheat Sheet tutto il cast accettò una decurtazione dallo stipendio di modo che Steven Soderbergh riuscisse a realizzare il film con un budget di circa 85 milioni di dollari senza essere costretto a dover rinunciare a membri del cast a causa degli stipendi troppo alti. Un modus operandi, questo, che il regista avrebbe poi messo in atto anche per il sequel, Ocean's Twelve: nonostante il successo del primo capitolo, il sequel costò quanto Ocean's Eleven, una vera e propria rarità nel mondo di Hollywood.

Il taglio degli stipendi portò anche a una sorta di "scherzo serio" ai danni di Julia Roberts. Come riporta IMDB, quando Ocean's Eleven stava vedendo la luce, Julia Roberts era nel frattempo diventata l'attrice più pagata di Hollywood, con un salario di 20 milioni a film che era diventato il suo standard. Dal momento che, per Ocean's Eleven, doveva essere pagata meno dello standard, Steven Soderbergh la introdusse con quello che si chiama introducing credit, il trattamento che gli attori hanno durante il loro primo film, in cui il loro nome nei titoli di testa viene accompagnato dalla dicitura "introducing". Naturalmente Julia Roberts non era al suo primo film ed era già molto "introdotta" nel mondo di Hollywood, ma in questo modo ha potuto ricevere uno stipendio nettamente inferiore rispetto ai suoi standard e interpretare così Tess, la moglie di Danny Ocean.