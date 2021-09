Ocean's twelve, quando Brad Pitt e George Clooney vennero scambiati per vagabondi

Ocean's twelve, che andrà in onda questa sera alle 21.13 su Iris, è il secondo capitolo della trilogia che Steven Soderbergh ha dedicato a un gruppo di rapinatori esperti, capitanati dai divi di Hollywood Brad Pitt e George Clooney. Per questa seconda avventura la gang criminale si sposta in Italia, e nello specifico nella città di Roma.

Ocean's twelve, la trama

A tre anni di distanza dalla grande rapina effettuata a Las Vegas, il gruppo di rapinatori che ha sottratto denaro dalle proprietà di Terry Benedict (Andy Garcia) è in giro per il mondo a godere il bottino del loro audace colpo. Terry Benedict - che nella rapina ha perso soldi e una fidanzata - riesce finalmente a scoprire chi si cela dietro l'umiliazione subita e minaccia il gruppo di denunciarli se non restituiranno 190 milioni entro e non oltre due settimane. Danny Ocean (George Clooney) è costretto dunque a rimettere insieme la banda per recuperare i soldi già spesi, che si aggirano intorno ai cento milioni di dollari.

La loro caccia a tesori inestimabili, però, si scontra con l'opera di un altro mago del furto, Night Fox (Vincent Cassel) che infine li sfida a rubare un bene inestimabile, che si trova a Roma e che potrebbe risolvere i loro problemi. Intanto per Rusty (Brad Pitt) le cose si complicano ulteriormente quando sulle tracce della banda si mette l'agente dell'Europol Isabel Lahiri (Catherine Zeta-Jones), vecchia fiamma del criminale.

Brad Pitt e George Clooney come due barboni

Ocean's twelve è un film che omaggia tantissimo l'Italia. Dalla scelta di girare in loco in alcuni degli scorci più affascinanti del Bel Paese alla decisione di usare, come colonna sonora portante del film, il brano L'appuntamento, cantato da Ornella Vanoni. Tra i luoghi più iconici che la pellicola mette in scena c'è la casa di Night Fox, che si affaccia sul Lago di Como. La cosa interessante è che la città che si affaccia sullo specchio d'acqua è Bellagio e tanto la cittadina quanto il lago che guarda dall'alto sono stati d'ispirazione per il casino Bellagio che si trova a Las Vegas e che è stato il centro nevralgico di Ocean's Eleven, il primo capitolo della saga di Soderbergh.

Tuttavia il momento più interessante e divertente delle riprese di Ocean's twelve è avvenuto mentre la produzione era impegnata nelle riprese nella città di Roma e vede come protagonisti i due divi che guidano il cast della pellicola. Come viene raccontato dal sito dell'Internet Movie Data Base, George Clooney e Brad Pitt erano usciti insieme per fare un po' di jogging tra i vicoli della città eterna. Tuttavia la loro attività fisica venne interrotta da un brusco temporale che li colse del tutto impreparati. I due attori di Hollywood furono quindi costretti a continuare a correre sotto la tempesta. Quando tornarono verso il loro albergo avevano un aspetto dimesso e disordinato, al punto che il portiere dell'hotel vietò loro di mettere piede nella struttura perché li aveva scambiati per dei vagabondi, dei senzatetto che stavano cercando di entrare illegalmente. George Clooney e Brad Pitt dovettero dimostrare la loro identità per poter tornare infine nelle loro stanze.