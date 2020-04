"Ogni donna deve avere un asino che paghi ogni cosa": così Chiara Nasti finisce nella bufera

Non è nuova alle polemiche sul web, ma questa volta Chiara Nasti ha fatto davvero infuriare gli utenti della rete e, in particolar modo, una fetta di pubblico femminile che non si riconosce nelle sue ultime esternazioni.

Influencer con più di un milione e mezzo di follower, la Nasti si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione lampo a L’Isola dei famosi. Dopo pochi giorni in Honduras, però, Chiara ha deciso di ritirarsi perché sofferente: la lontananza dal fidanzato – oggi forse ex – Ugo Abbamonte la stava distruggendo e lei ha preferito rinunciare alla possibilità offertale pur di riabbracciare colui che pensava fosse il grande amore.

Così Chiara Nasti è ritornata al suo lavoro, quello di influencer, ma alcune esternazioni social non sono sempre piaciute. Prima le foto in cui metteva in evidenza un fisico troppo magro, poi l’elogio della Coca-Cola fino alle unghie a tema coronavirus e, infine, lo scatto che la ritrae su una Jaguar da migliaia di euro. A bordo del bolide, la influencer ha commentato: “ Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti) ”.

In pochi minuti, sul suo profilo Instagram si sono riversati migliaia di utenti che, dopo aver letto le ultime dichiarazioni della Nasti, non hanno esitato a commentare in maniera dispregiativa queste sue parole. “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così”, ha tuonato un hater, “’E un asino che paga tutto’, se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori”, “Terribile quello che hai scritto”, “Che aspirazione che hai nella vita”, “Ok, dopo questa direi che è arrivato il momento di smettere di seguirti”, “Ti manca la cosa più importante: il cervello”, hanno continuato a scrivere alcuni utenti.