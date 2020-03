Le unghie "a tema" coronavirus. E il web insorge contro Chiara Nasti

Seguendo alcune colleghe influencer che hanno commentato con ironia il Coronavirus, anche Chiara Nasti ha deciso di lanciare il suo messaggio sull’argomento. Ma sul web è scoppiata la polemica.

In un momento delicato e difficile per l’Italia, in cui si va alla continua ricerca di notizie dettagliate sul Coronavirus, sui pericoli e sulle morti che potrebbe causare la sua diffusione, c’è chi tenta di diffondere messaggi positivi affinché non ci si faccia prendere dal panico e si riesca ad affrontare l’emergenza sanitaria in maniera civile e consapevole.

Forse anche Chiara Nasti sperava di poter essere d’aiuto ai suoi follower invitando tutti a non avere panico, ma il mezzo scelto per condividere questo suo messaggio non è stato affatto apprezzato dalla rete. La influencer da 1,7 milioni di follower ha pensato bene di mostrare la sua nuova nail art a tema Coronavirus. “ Non abbiate panico ”, ha commentato lei con tanto di linguaccia, ma questo sarcasmo non è stato capito e condiviso da molti e il popolo della rete è insorto sommergendo la giovane di offese ed insulti.

La foto in cui la Nasti mostra le sue unghie a tema ha fatto il giro del web e gli internauti non le hanno risparmiato commenti al vetriolo. “Chissà quando le persone erano in fila per il cervello lei dov’era...?”, “Ma perché seguite certa gente idiota?”, “Non condivido per rispetto di chi è morto e di chi sta lottando per sopravvivere”, “Non solo sei superficiale, ma se proprio vogliamo dirla tutta queste unghie fanno proprio schifo, come il messaggio che stai mandando!”, hanno urlato alcuni utenti della rete, “Alla stupidità non c'è cura purtroppo”, “No, ma tanto non le ho mai visto fare qualcosa di intelligente a questa ragazza, quindi non mi meraviglio più”, “Povera ignorante”, si legge ancora sul web.

Così, dopo Elisa De Panicis e Chiara Biasi, anche Chiara Nasti si aggiunge all’elenco di influencer che sono finite nella bufera per interventi infelici sul Coronavirus. Negli ultimi periodi, infatti, molti volti noti dello spettacolo e di Instagram hanno tentato di dire la loro su ciò che sta succedendo in Italia, e in ogni occasione si è sollevata una polemica da parte di chi sostiene che sull’argomento dovrebbe intervenire solo chi è competente in materia.