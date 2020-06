"L'Italia ha bisogno anche dei tuoi soldi". Ennesima bufera sulla Ferragni

Terminato il periodo di confinamento forzato per tutti noi è arrivato il momento di riprendere, con le dovute precauzioni, le redini della nostra vita. C’è un’Italia da (ri)mettere in modo. E lo sa bene Chiara Ferrgani che, proprio in questi ultimi giorni e insieme al marito, sta compiendo un viaggio in lungo e in largo tra tutte le bellezze della nostra Italia. Il suo viaggio on the road è, ovviamente, condiviso sui social. Luogo in cui la celebre influencer ha trovato una seconda casa e un modo per interagire con i suoi stessi fan, che crescono a vista d’occhio. Roma, Lago di Garda, Portfino: il viaggio della Ferragni è all’insegna del lusso ma anche e soprattutto del divertimento.

Però, c’è una foto che la moglie di Fedez ha postato su Instagram che non è andata giù ai suoi follower. Anzi, ad uno in particolare. Tanto da mettere in moto una scia di polemiche e commenti al veleno che ha infiammato il web. Lo scatto in questione ritrae la Ferragni allo specchio. La giovane che appare sempre in tiro, mette in mostra il suo outfit composto da una giacca nera di cotone che scende lungo le gambe, un pantaloncino corto e bianco e una maglietta fin troppo striminzita. Alle spalle si intravede il mobilio di un lussuoso albergo di Portofino. Ed è qui che scatta l’ingiuria. "Ma ogni tanto te lo sai pagare un albergo?", si domanda un fan di Chiara. "L’Italia non ha bisogno solo di pubblicità ma anche dei vostri soldini". Il commento che ha ricevuto più di 141 like, ha scatenato un vero e proprio botta e risposta tra i sostenitori e i detrattori della Ferragni. "Dopotutto, per lei cosa sono 100mila euro?", scrive un latro utente. E ancora: "E poi lo chiamano pure lavoro". Ma per fortuna c’è chi viene in soccorso dell’influencer. "Non capisco il motivo di questa indignazione – si legge in risposta al fan molto adirato –. Lei può permettersi questo stile di vita. E poi durante il lockdown sono stati molto generosi. Con tutti. E poi la coerenza è questa: l’hotel è una vetrina e Chiara è essa stessa una vetrina. Quindi?"

Due pesi e due misure. C’è chi critica il fatto che la Ferrgani si stia godendo una vacanza a spese dei contribuenti e chi, invece, approva la mossa dell’influecer, atta a rilanciare il Paese. Intanto, le foto di Chiara Ferragni hanno fatto il giro del web.