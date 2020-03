La Bond girl di 007 positiva al coronavirus

Olga Kurylenko, l'ex Bond Girl, ha comunicato al mondo di aver contratto il temibile coronavirus. La pandemia del Codiv-19 non si arresta e come un onda minacciosa continua a mietere vittime anche tra i divi del cinema hollywoodiano. Già gli attori americani Tom Hanks e la consorte Rita Wilson hanno ammesso pubblicamente la loro positività al test del virus. Adesso è il turno dell'attrice ucraina. Olga Kurylenko con dolore ha diffuso la notizia di essere stata colpita dalla malattia.

La bellissima star 40enne è diventata famosa nel mondo dopo aver girato nel 2008 il film di successo della saga di James bond "Quantum of Solace", dove ha recitato accanto a Daniel Craig. L'ex Bond Girl ha lanciato un appello a tutti i suoi follower spronandoli a prendere sul serio l'emegenza Coronavirus proprio perché lei stessa è risultata positiva al tampone, rimanendone vittima suo malgrado. La Kurylenko ha fatto un gesto coraggioso e altruista rivelandolo sul suo profilo Instagram al fine di ammonire il suo stuolo di ammiratori social a non sottovalurare la pandemia e invitandoli a "stare a casa". L'attrice ucraina in questi giorni è in quarantena e vive il suo isolamento dal resto mondo con molta apprensione e angoscia.

L'appello dell'ex Bond Girl a tutti i suoi fan

Olga Kurylenko, dopo aver appreso l'esito positivo del test da Covid-19, con senso di responsabiltà si è eclissata in quarantena. La modella naturalizzata francese ha comunicato la notizia sulla sua pagina ufficiale Instagram condividendo con tutti i fan una foto malinconica ed evocativa della sua condizione da reclusa. Il messaggio dell'attrice informa i suoi follower sulla sua positività al Coronavirus: " Rinchiusa in casa dopo essere stata trovata positiva al test per il coronavirus ", è la confessione ardita della Kurylenko. La didascalia è scritta in inglese e in lingua ucraina a corredo di una foto in cui si vede il panorama fuori dalla finestra bianca dell'abitazione dove la star di Hollywood vive la sua quarantena. Si può idealizzare dall'immagine che l’attrice stia ammirando il mondo esterno con nostalgia. L’ex Bond Girl cresciuta in Russia ha riiferito di essere malata da una settimana avvertendo i sintomi tipici di una forte influenza: " Febbre e affaticamento sono i miei principali sintomi ". Poi l'appello a tutti i suoi fan per non sottovalutare la pandemia sanitaria: " Abbiate cura di voi e prendetelo sul serio! ".

Nel post Olga Kurylenko non specifica dove stia trascorrendo i giorni della sua quarantena, anche se tutti i suoi fan sanno che l’attrice di origini ucraine resiede stabilmente nella City di Londra dove vive con suo figlio. Dopo pochi minuti il post della Kurylenko è stato preso d'assalto dai commenti di solidarietà e vicinanza dei seguaci. Tra i divi della Mecca del cinema hollywoodiano che hanno commentato il messaggio toccante dell'attrice spicca quello di Milla Jovovich, sua grande amica, ucraina come lei. "Oh mio dio! Riprenditi amica! Stiamo pregando per te", ha scritto preoccupata la collega. Nel frattempo l'attrice 40enne sta vivendo la sua convalescenza in isolamento sperando di guarire al più presto e di uscire indenne da questa brutta vicenda.