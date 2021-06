Omar Pedrini rompe il silenzio: "L'intervento al cuore? Recupero doloroso"

Lo scorso 10 giugno Omar Pedrini lasciava i fan con il fiato sospeso, annunciando l'imminente operazione al cuore. Un intervento urgente resosi necessario per l'insorgere di un serio aneurisma aortico. Oggi, a distanza di due settimane, il cantante è tornato sui social network per raccontare il suo lento e difficile recupero, tra la voglia di tornare presto a cantare per il pubblico e il doloroso post operatorio.

Omar Pedrini ha scelto, ancora una volta, la sua pagina Instagram per comunicare con i suoi seguaci. Proprio come aveva fatto agli inizi di giugno per annunciare un "pit stop" inatteso per colpa di un problema cardiaco sopraggiunto all'improvviso. L'operazione all'aorta, durata diverse ore, è riuscita e oggi il cantautore si sta concentrando sulla riabilitazione più impegnativa del solito. " Dopo i primi giorni di riabilitazione sono soddisfatto - ha esordito nel suo ultimo post Instagram Pedrini - ho iniziato a camminare piano piano e la voce sta tornando su ".

Il cantautore, che da anni convive con problemi al cuore e che era già stato sottoposto ad alcuni delicati interventi chirurgici alcuni anni fa, ha proseguito il suo racconto sui social network. Pedrini ha parlato di un recupero diverso e più impegnativo dai precedenti: " Nonostante l’intervento sia stato meno pericoloso dei precedenti, il post operatorio è un pochino più doloroso, ma ne vale la pena perché la guarigione dovrebbe avere meno complicanze ".