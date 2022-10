"Ora scateno l'inferno". Ora Corona minaccia la Blasi

Fabrizio Corona è caparbio e, in un modo o nell'altro, trova sempre il modo di riuscire in quello che si prefigge. È stato a lungo bannato da Instagram ma non per questo si è perso d'animo in quella che sembra essere diventata la sua vendetta personale contro Ilary Blasi. Tra i due non corre da tempo buon sangue, come hanno dimostrato loro stessi durante l'ospitata dell'ex re dei paparazzi nell'edizione del Grande fratello vip condotta proprio dall'ex signora Totti. E ora che la conduttrice dell'Isola dei famosi è impegnata in quella che si preannuncia una battaglia legale con l'ex calciatore, Fabrizio Corona è tornato alla carica contro la Blasi, promettendo rivelazioni in merito al suo matrimonio.

" Scatenerò l'inferno ", promette l'ex re dei paparazzi rivolgendosi a Ilary Blasi, anche se per il momento non ha anticipato nulla di ciò che ha intenzione di rivelare. Per il momento, si limita a lasciare in giro tracce e indizi su Ilary Blasi, a far intendere qualcosa che però non dice esplicitamente, creando ancora più hype attorno a una vicenda che da mesi appassiona il pubblico interessato al gossip e alle vicende personali di una delle coppie che più di altre ha catalizzato l'attenzione negli ultimi vent'anni. Lo stesso interesse non c'è stato quando, all'inizio dell'anno, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione. E non c'è adesso che anche Alessia Marcuzzi ha annunciato la separazione da suo marito Paolo Marconi. Totti e Blasi sono qualcosa di diverso, capace di creare un giro di notizie e di interesse come raramente si è visto nel nostro Paese negli ultimi dieci anni.