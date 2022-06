Ore 15.17 - Attacco al treno, il vero attentato terroristico sul mezzo per Parigi

Ore 15.17 - Attacco al treno è il film diretto da Clint Eastwood che va in onda questa sera alle 22.45 su RSI La 2, il canale della radiotelevisione svizzera visibile anche in Italia. La pellicola racconta il vero attentato terroristico che ha avuto luogo su un treno diretto a Parigi e che è stato sventato dal pronto intervento di tre viaggiatori. Inoltre la pellicola è tratta dal romanzo autobiografico The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes.

Ore 15.17 - Attacco al treno, la trama

Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler (tutti e tre interpretano se stessi) sono tre uomini legati da un'amicizia di lunga data che si trovano a viaggiare sul treno Thalys 9364, che da Amsterdam li sta portando a Parigi, alla scoperta delle bellezze della Francia. Amici sin dall'infanzia, i tre non possono sospettare che il loro viaggio in treno stia per trasformarsi in incubo: eppure è quello che succede quando il terrorista marocchino Ayoub El-Khazzani (Ray Corasani) tenta di trasformare la trasferta in una strage a causa di un attentato terroristico. Spencer e Alek, con i loro trascorsi nell'esercito statunitense, fronteggiano immediatamente il pericolo, affrontando il terrorista e, con l'aiuto di Anthony, sventando un attacco che sarebbe potuto costare la vita alle cinquecento persone presenti sul treno francese.

Il vero attentato terroristico

Nel realizzare Ore 15.17 - Attacco al treno, il regista Clint Eastwood decise di affidare la parte degli "eroi americani" ai tre uomini che, davvero, riuscirono a sventare un attacco che avrebbe potuto portare alla morte centinaia di innocenti. Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler sono davvero i tre che, il 21 agosto del 2015, fecero la differenza tra la vita e la morte, tra il terrorismo e la libertà. Come riporta la testata francese L'Express, in quel torrido pomeriggio di agosto l'attentato terroristico è iniziato quando il marocchino Ayoub El Khazzani, di venticinque anni, aprì il fuoco all'interno del treno Thalys, sparando con il suo fucile d'assalto Kalachnikov. Nel treno erano presenti 554 passeggeri. Secondo quanto riporta il quotidiano, il terrorista marocchino agì su ordine di Abdelhamid Abaaoud, colui che fu il coordinatore degli attentati a Parigi del novembre 2015, culminati con la strage al Bataclan.