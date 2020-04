Oscar Branzani non ha perdonato Eleonora Rocchini: "Ha distrutto tutto"

Qualche ora fa si mormorava di un possibile riavvicinamento tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, ma le ultime parole dell’ex tronista hanno vanificato qualunque ipotesi.

Il gossip su una reunion dei due nasceva in seguito a delle coincidenze social che avevano fatto pensare che gli ex di Uomini e Donne, nonostante una rottura burrascosa, avessero deciso di riavvicinarsi. Com’è noto, infatti, Oscar ed Eleonora si erano lasciati in seguito ad un presunto tradimento da parte di lui, ma ciò che aveva scatenato la furia della famiglia Branzani era stata la relazione segreta tra la Rocchini e l’ex fidanzato della sorella di Oscar, Nunzio. Come raccontato da Dalila Branzani, questo tradimento l’aveva particolarmente ferita e le due erano anche arrivate alle mani durante una serata in un locale notturno.

Gli ultimi movimenti social di Oscar e della sua ex fidanzata, però, avevano fatto pensare ad un riavvicinamento che, però, è stato immediatamente smentito dall’imprenditore. Replicando ad un utente che lo invitava a ringraziare anche coloro che avevano lavorato per la sua azienda collaborando per la realizzazione della nuova collezione, Oscar non ha esitato a replicare a tono lanciando una sonora frecciata ad Eleonora, che ha curato lo styling dell'ultima collezione dell’azienda di Branzani.

“ Quante cose non sapete ma vi permettete anche di parlare e giudicare. Ma voi vi rendete conto o no che vi basate su parole dette per costruire una storia aziendale e familiare, sì proprio così perché volevo dare importanza a ciò che ritenevo famiglia – ha sbottato l’ex tronista – [...] Se una persona ha collaborato alla creazione di una parte è perché io gliene ho dato la possibilità, perché io credevo in questa persona, così è stato e sarà per tutti i miei collaboratori momentanei e futuri ”.