Oscar, Vinterberg e le lacrime per la figlia morta in un incidente

C'è un dramma personale dietro all'Oscar per il miglior film internazionale vinto da Another round. Quello del regista danese, Thomas Vinterberg, che nel ritirare il premio Oscar è crollato in un pianto toccante, ma liberatorio, nel dedicare la vittoria alla figlia Ida, morta in un incidente stradale quattro giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

" Abbiamo fatto questo film per te. Sei parte di questo miracolo ", ha detto con la voce rotta dall'emozione il regista 51enne, che ha conquistato la statuetta per il miglior film straniero alla 93esima edizione degli Academy. Nessuno si sarebbe aspettato una dedica così toccante e profonda, iniziata con il sorriso e terminata tra le lacrime. Le pause, gli occhi lucidi, la difficoltà nel continuare che gli ha imposto uno stop forzato, nel quale ha chiesto più volte scusa agli ospiti presenti in sala. Poi la dedica struggente: " Abbiamo voluto fare un film che celebrava la vita e a quattro giorni dall'inizio delle riprese è successo l'impossibile: un incidente ha portato via mia figlia. Ci manca e io la amo ".

In Another round - pellicola che racconta la storia di Mikkelsen, un insegnante di storia del liceo disincantato che affronta la sua crisi di mezza età rifugiandosi nell'alcool -avrebbe dovuto interpretare la figlia adolescente del protagonista. Aveva letto la sceneggiatura ed era entusista di prendere parte al progetto del padre. Un debutto cinematografico mai avvenuto, però, per colpa del tragico incidente avvenuto nel 2019, che l'ha strappata alla vita a soli 19 anni. La ragazza si trovava in auto insieme alla madre Helene Reingaard Neumann quando un'auto gli è piombata addosso dalla carreggiata opposta. Il guidatore sarebbe stato distratto dal telefonino (il regista lo ha sottolineato nel suo accorato discorso) e avrebbe perso il controllo della vettura, schiantandosi contro quella delle due donne. Nel violento impatto ad avere la peggio è stata Ida.