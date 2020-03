Ozark, terza stagione in arrivo su Netflix

I nuovi episodi di Ozark sono stati annunciati da Netflix con il primo trailer esteso in cui vediamo il personaggio di Laura Linney sempre più coinvolto.

Ozark, pericolo in agguato

Fin dai primi minuti della stagione 1 abbiamo capito che genere di serie tv sarebbe stata Ozark, cioè un racconto che fa della suspense la sua caratteristica principale con la storia di un uomo strappato dalla tranquillità del quotidiano e diventato un criminale a tutti gli effetti, anche se con qualche scrupolo rispetto ai gangster per cui lavora. Lo abbiamo quindi visto alle prese con numerose attività lecite finalizzate però al "lavaggio" del denaro sporco del cartello messicano.

Non solo il protagonista Marty Bryde, ma anche la sua famiglia è rimasta coinvolta nei suoi affari. Non sono semplici coprotagonisti la moglie Wendy, la figlia Charlotte e il giovane Jonah, ma membri attivi dell’organizzazione. Lo sviluppo degli eventi inoltre ha mostrato un lato oscuro dei Byrde, pronti a tutto per evitare la prigione e sopravvivere.

Cosa vedremo nella terza stagione

Come sappiamo Marty è sempre braccato dalla comunità del piccolo paese dove vive, dalla polizia e sopratutto dai criminali con cui è in affari. Centrale per la sua sopravvivenza e per quella della sua famiglia è stata l’apertura del casinò sul lago, il quale nella terza stagione, ambientata sei mesi dopo gli eventi della seconda, sarà pienamente operativo.

Le complicazioni arriveranno ora dalle dimensioni degli affari e dal rapporto sempre più logoro tra i coniugi Byrde. Wendy infatti nei nuovi episodi avrà un ruolo più centrale, come già nella seconda stagione abbiamo iniziato a vedere. Da parte di Marty invece ritroveremo il suo carattere più calmo e le sue intenzioni volte a placare le acque in cui naviga la famiglia. Troverà nel personaggio di Helen Pierce, donna che cura gli affari del cartello, e nel criminale Omar Navarro, due alleati inaspettati.

Cast e uscita di Ozark 3

Il cast principale delle due stagioni precedenti è confermato. In particolare, Jason Bateman, oltre al ruolo del protagonista, potrebbe nuovamente tornare come regista di alcuni episodi. Ricordiamo che dietro alla macchina da presa e proprio per la regia di una puntata di Ozark, Bateman ha vinto un Emmy, e che di recente ha replicato l’esperienza con The Outsider.

Segnano un nuovo ingresso nel cast il personaggio di Ben Davis, fratello di Wendy, interpretato da Tom Pelphrey (Iron Fist, Banshee) e Maya Miller, agente dell’FBI, nel cui ruolo invece vedremo Jessica Francis Dukes (Jessica Jones).

La terza stagione sarà composta come sempre da dieci episodi, e sarà interamente disponibile su Netflix a partire dal prossimo 27 marzo.