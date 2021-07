Il padre di Pierpaolo Petrelli scrive alla Gregoraci. Scoppia la bufera

Prosegue, seppur a distanza, il triangolo Petrelli - Gregoraci - Salemi. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip è ancora affiatata, ma sembra che nella famiglia Petrelli le preferenze siano ancora rivolte a Elisabetta Gregoraci. Le ultime storie pubblicate dal padre di Pierpaolo, Bruno Petrelli, hanno suscitato scalpore e - benché siano state cancellate nel giro di poche ore e ci fosse il sospetto che il profilo fosse stato falso - hanno scatenato una serie di reazioni da parte di Pierpaolo.

A dare il via alla bagarre social è stata una storia pubblicata da Bruno Petrelli sul suo profilo Instagram. Uno scatto di Elisabetta Gregoraci nel backstage del programma Battiti Live attraverso il quale il padre di Pierpaolo Petrelli si è voluto complimentare con la showgirl. " Eli sono Bruno il papà di Pierpaolo, complimenti per tutto. Da me e Margherita ", ha scritto l'uomo lodando la conduzione della Gregoraci. Un commento che ha stupito tutti e che ha spinto alcuni follower a chiedergli spiegazioni. Accortosi dello "scivolone" Bruno Petrelli ha rimosso la storia e nel rispondere a un messaggio in direct ha spiegato: " Non ho messo io quel post ". Screenshot della risposta che sono stati pubblicati dal sito di Giuseppe Porro.

Nel giro di poche ore, però, su Twitter si sono moltiplicati i cinguettii contro Bruno Petrelli e il suo messaggio. I fan di Giulia non hanno gradito la mancanza di rispetto per la modella scatenando una rivolta, tanto che Pierpaolo è dovuto intervenire con un tweet: " Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c'è qualcuno che pensi di cambiare tutto questo?! Con un fotomontaggio poi, mettendo o pensando di mettermi in difficoltà? ". L'ex gieffino ha insinuato il dubbio sull'autenticità della storia, ma poco dopo ha rimosso anche lui il suo commento social, lasciando solo una risposta ambigua a un fan: " Non so più che fare ormai.... ". Parole che sembrerebbero confermare il mancato consenso dei genitori di Pierpaolo Petrelli alla sua relazione con Giulia Salemi.