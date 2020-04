Pago e Serena verso le nozze? "Se ci sposeremo, non lo diremo"

Si è a lungo parlato di un matrimonio tra Pago e Serena Enardu quando i due sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, ma all’ennesima domanda sulle possibili nozze il cantante ha fatto sapere che, qualora ci saranno, avverrà tutto in segreto.

La coppia è stata una delle più discusse degli ultimi tempi: sin dalla scorsa estate, protagonisti di Temptation Island Vip, Pago e Serena hanno diviso il pubblico che, nella maggior parte dei casi, ha fatto il tifo per il cantante lasciato davanti alle telecamere dalla ex tronista di Uomini e Donne. Una relazione di sette anni, dunque, sembrava essersi sgretolata durante il falò di confronto, ma la partecipazione di Pago al Gf Vip ha cambiato le carte in tavola.

La Enardu ha chiesto – ed ottenuto – di entrare nella Casa per manifestare a Pago tutto il suo amore, poi è diventata una concorrente ufficiale del reality show e lui, per molti, ha perso di credibilità. La storia tra i due è stata duramente messa alla prova, gossip, interferenze familiari e l’atteggiamento astioso da parte di altri concorrenti, ha fatto vacillare il cantante e la compagna che, usciti dal Gf Vip, si sono ritrovati e hanno deciso che il loro sentimento è più forte di tutto e tutti.

In svariate occasioni, sia Pago che Serena hanno parlato di convolare a nozze ma, intervistato dal settimanale Oggi, lui ha fatto alcune precisazioni in merito. “ Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo – ha fatto sapere - . Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino…” . Tutto, dunque, potrebbe essere fatto in gran segreto, ma al momento pare che il progetto sia rimandato o, forse, definitivamente annullato. “ Non è mai stato tra i miei reali obiettivi ”, ha confessato, infatti, lei.

Intanto, la coppia ha riscoperto un nuovo feeling dopo il Grande Fratello Vip. “ Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto – ha raccontato la Enardu - . Diciamo che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene. Impari a ridimensionare tutto ”. “ Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi lo rifarei. Pur sbagliando, ho capito molto – ha continuato lei - . Abbiamo trovato una chiave di comprensione ”.

Tutto è bene, dunque, quel che finisce bene.