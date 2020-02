Pago furioso con il Grande Fratello Vip: "Vogliono distruggere tutto"

L’ultimo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip è stato ricco di tensioni per Pago e Serena Enardu, costretti a confrontarsi prima con i giudizi implacabili della rete e poi con quelli del fratello del cantante, Pedro.

Quest’ultimo è entrato nella Casa per un faccia a faccia con il gieffino e fargli sapere che nessun membro della sua famiglia appoggia la presenza di Serena. Secondo Pedro, infatti, da quando la Enardu è diventata una concorrente ufficiale del Gf Vip, Pago si è spento, si è isolato e ha cambiato completamente atteggiamento perdendo, così, di credibilità. Il cantante, quindi, si è visto costretto a difendere la compagna e, allo stesso tempo, a tentare di non andare contro la sua famiglia, perno fondamentale della sua vita e unico punto di riferimento quando Serena decise di lasciarlo a Temptation Island Vip.

Il fratello di Pago, però, non si è limitato a manifestare la sua contrarietà nei confronti di Serena, ma ha aggiunto carne al fuoco mostrando alcuni “like” che la cognata ha messo alle foto di Alessandro Graziani (ex tentatore che ha fatto vacillare il cuore della Enardu la scorsa estate) proprio qualche giorno prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Un dettaglio che ha fatto infuriare Pago, che ha ritenuto inaccettabile ed inammissibile un tale comportamento da parte della donna che dice di amarlo e di essersi riscoperta innamorata di lui.

Alla fine, però, la situazione si è ribaltata: la lite furiosa in diretta tv tra Pago e Serena Enardu ha tenuto banco a lungo e lui, tra lo stupore e le risate generali, ha chiesto scusa alla compagna per non averla difesa davanti alle critiche del fratello e per averla attaccata per un “like”. Ma non è tutto: il gieffino, durante una pausa pubblicitaria, pare si sia scagliato duramente anche contro il Grande Fratello Vip e i suoi autori, tacciando tutti di volerlo dividere da Serena.

Come riportato da un utente di Twitter, infatti, Pago si sarebbe lasciato scappare delle frasi forti che potrebbero mettere in discussione la sua permanenza al Gf Vip. “ Pezzi di me..a, basta..i che vogliono distruggere sempre tutto! – avrebbe detto il cantante riferendosi agli autori del programma - . Io oggi me lo sentivo p..ca pu...na. Te lo dicevo che avrebbero tentato di farci litigare, di farci allontanare ”.