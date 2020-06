Pago: "Le fan mi mandano roba osé, alcune sono spudorate"

Le fan bersagliano Pago sui social e lui ammette, in una intervista radiofonica per la trasmissione I Lunatici, di essere oggetto di attenzioni, spesso eccessive, da parte di alcune estimatrici particolarmente vivaci.

Il cantautore sardo, divenuto protagonista del gossip nostrano per la sua turbolenta relazione con Serena Enardu, raccontata prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip, ha così confermato di essere uno dei personaggi più ambiti del mondo della musica.

Così come molti colleghi, anche Pago riceve richieste particolari da parte di alcune fan sui social. “ Ne arrivano tantissime – ha svelato lui - . Proposte, video. Mi mandano delle robe osé, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. Ma anche altro… ”. Insomma, sembra proprio che le fan di Pacifico Settembre apprezzino particolarmente il suo aspetto oltre alle capacità musicali.

Ma, nell’intervista per RaiRadio2, Pago non si è limitato a raccontare solo cosa accade sui social, ed è tornato a soffermarsi sulla relazione finita con Serena Enardu. I due, nelle ultime settimane, sono stati al centro del gossip: prima per l’annuncio della rottura, poi per le accuse di lui prontamente rigettate da lei.

Pago, però, è pronto a scommettere che in amore tutto potrebbe accadere e parlare, oggi, dell'impossibilità di un ritorno di fiamma con Serena sarebbe per lui inesatto. “ La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare – ha detto lui riferendosi al suo matrimonio con Miriana Trevisan, dalla quale si separò e con cui poi si ricongiunse qualche tempo più tardi - . Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani ”.