Pago: "Potrei perdonare ancora Serena" e il web lo massacra: "Patetico, zerbino"

Più che una storia d'amore quella tra Pago e Serena Enardu ha assunto ormai le sembianze di una vera e propria telenovela. Passione e tradimento, amore e odio, il tutto sotto l'occhio indiscreto di telecamere e riviste. L'ennesima rottura tra i due, però, ha creato un certo malcontento tra fan e seguaci della coppia che ora, stanchi dell'interminabile tira e molla, si sono ribellati.

A far traboccare il vaso è stata l'ultima intervista rilasciata dal cantante sardo al settimana Oggi. Sulle pagine della rivista Pacifico Settembre ha rotto il silenzio sui motivi dell'ultima definitiva crisi con Serena, una mancanza di fiducia profonda per le bugie che la ex gli avrebbe detto negli ultimi mesi e che lui non riesce a superare. Nella lunga chiacchierata, però, Pago ha anche svelato di essere sempre innamorato della Enardu e che potrebbe, in futuro, anche perdonarla.

Parole contraddittorie che hanno suscitato profonda indignazione sul web. Le dichiarazioni rilasciate da Pago, infatti, hanno scatenato un vera e propria bufera social, con i seguaci del cantante e della coppia sul piede di guerra: " Credo che Pago vada seriamente aiutato da un buon medico", "Povero zerbino cornuto contento...deve vendere il suo libro e il suo disco....deve fare pena il buffone", "Ma che problemi ha?????", "A questo punto ..mi sa che quello che non sta bene di testa è proprio lui", "Pagliacci, che patetico ". Gli internauti non hanno gradito il continuo cambio di rotta del cantante sardo, giudicato poco coerente e dettato - forse - solo dalla volontà di spingere il libro in uscita e il suo ultimo brano, dedicato proprio a Serena e ci sono andati giù pesante.