Palombelli asfalta Toninelli: "Vada a fare i suoi comizi da un’altra parte"

Era forse un po’ irritabile l'ex ministro Danilo Toninelli, ospite di “Stasera Italia”, il programma presentato da Barbara Palombelli, tanto da far alzare la voce all’impeccabile e calmissima presentatrice che lo ha ripreso per una suo commento risultato poco carino sia nei suoi confronti sia in quelli della trasmissione in onda ogni sera su Rete4.

Nella puntata, in cui era ospite anche il direttore del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, si sono toccati vari argomenti ma già dalle prime battute un certo celato nervosismo era comunque palpabile. Ad iniziare proprio dalla prima domanda in cui la presentatrice chiede al ministro cosa avevano intenzione di fare i 5stelle anche alla luce delle elezioni.

La risposta di Toninelli non è immediata, perché prima vuole dare un chiarimento proprio al direttore di Libero: “ Innanzitutto tranquillizzo Libero quotidiano dicendo che anche questa volta il movimento 5Stelle non realizzerà i loro desideri - risponde piccato - non morirà e continuerà ad essere il motore portante dell’innovazione e delle nuove leggi che passano dal Parlamento. Siamo riusciti a realizzare il taglio dei parlamentari perché sapevamo che era una cosa che i cittadini ci chiedevano. Oggi con tranquillità e serietà riorganizzeremo il movimento, perché se lo rafforziamo è indubbio che rafforziamo quella forza politica grazia alla quale dal Parlamento non vengano fuori quelle leggi porcheria ”. Si parla poi inevitabilmente di elezioni e la Palombelli commentando un cartello che metteva a confronto quelle del 2005 chiede cosa sia successo?

“ Abbiamo vinto il referendum e non abbiamo vinto le elezioni regionali questo è scontato -esordisce il ministro - ma non abbiamo perso neanche una regione. Se c’era un’aspettativa di raggiungere il 20% questa non l’abbiamo realizzata, consapevoli del fatto che sia molto difficile fare campagna elettorale nei territori a zero euro e non siamo riusciti a dare supporto alle persone sui territori perché eravamo tutti impegnati tra parlamento, e governo a lavorare ”.

Il primo scontro arriva quando si parla della ricandidatura della Raggi: “ Siete tutti d’accordo a ricandidarla? ” chiede la presentatrice “ Valutiamo oggettivamente senza interpretazioni giornalistiche di parte ” dice l'ex ministro lanciando la prima frecciatina e qui la Palombelli lo interrompe per chiarire: “ Mi scusi è una domanda, non c’è nessuna lettura di parte ”.

Ma Toninelli continua: “ Ci sono letture di parte perché finché un giornale è proprietario di un politico che sta in Senato ed è completamente assente. Detto questo, io voglio analizzare l’operato della Raggi che ha migliorato la città di Roma, ora si fanno le gare non ci sono più commesse dirette, abbiamo visto cosa si è creato intorno alla struttura di Mafia Capitale. Il bilancio di Roma è stato sanato ”

“ Però io le ho fatto una domanda importante a cui lei non mi ha risposto - gli dice la Palombelli - ricandidate la Raggi? “ Pensavo si fosse capito. sì ” è la sua risposta seccata.