Panico per la Moreira: "Sono un'extracomunitaria, ridammi i documenti"

Grave disavventura per Juliana Moreira, conduttrice e modella brasiliana, che nelle scorse ore è stata derubata delle sue borse. Arrabbiata e dispiaciuta, la brasiliana ha raccontato tutto sui social, facendo anche un appello al responabile del furto per riavere i suoi documenti, tra i quali il permesso di soggiorno essendo lei straniera. Non è certo stata una mattinata tranquilla per la Moreira, che mai si sarebbe aspettata di vivere una situazione simile, trovandosi lei a pochi metri dalla macchina che è stata violata per compiere l'illecito.

La conduttrice di Cultura moderna, moglie dell'inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa, vive a Milano ed è qui che stava scattando alcune fotografie con dei collaboratori per un servizio fotografico. Con lei c'era anche suo marito. Proprio mentre si trovava a pochi passi dalla sua auto, lasciata poco lontana dal set, alcuni malviventi pare abbiano adocchiato le borse lasciate incustodite e si siano lasciati tentare dal furto facile. Vetro rotto e borse sparite per la Moreira, che ha denunciato tutto sui social. " Mi fermo in questo bellissimo locale, abbiamo fatto delle foto in palestra e poi siamo venuti qua a fare delle foto carine, mi hanno spaccato il vetro in tre secondi, ma noi eravamo vicini ", ha lamentato la conduttrice.

Dopo aver raccontato quanto accaduto, Juliana Moreira si è rivolta direttamente al responsabile dell'illecito: " Vorrei dire a quel coglione che mi ha portato via tutti i documenti, anche il permesso di soggiorno che sono un'extracomunitaria, di lasciare almeno da qualche parte in questa zona i documenti, la patente, i soldini prendili, perché veramente li spenderai in medicine. Ragazzi sono incazzata nera ".