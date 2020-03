Paola Di Benedetto dura con Zequila: "Ha fatto un sacco di ca..te"

Tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila i rapporti non sono idilliaci e, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, la ex Madre Natura spiega perché, a suo parere, lui non meriterebbe di arrivare fino all’ultima puntata.

La tensione tra i due concorrenti del reality show è salita nel momento in cui Paola ha sottolineato come le doti da latin lover di Zequila non potessero mai far breccia nel cuore di Sara Soldati. Un vero e proprio affronto per Antonio, che si scagliò duramente contro la Di Benedetto segnando per sempre la fine di un rapporto amichevole tra loro.

Così, mentre tutti i “vipponi” iniziano ad ipotizzare chi potrebbe essere il vincitore di questo Grande Fratello Vip, Paola non ha esitato ad esprimere i suoi giudizi implacabili su Zequila. “ Zequila sta prendendo ultimamente, perché prima non l'ha mai fatto, iniziative di pulire, stra-pulire, anche quando non c'è ne bisogno – ha sottolineato lei in confessionale - . Evidentemente per fare la figura dell'uomo umile. Lo ha anche detto in puntata 'io sono umile, lavo i piatti', quando tutti in realtà lo hanno fatto per tre mesi ”.

Ma la Di Benedetto non si è limitata a sfogarsi con gli autori del programma e ha continuato a dire la sua contro Antonio confrontandosi con Sossio Aruta, anche lui “nemico” dell’attore. “ Ci sono modi e modi per esporsi e mettersi in gioco, a me ad esempio lei (Antonella Elia, ndr) è sempre piaciuta perché nonostante i modi coloriti ha sempre cercato di fare valere le sue ragioni in maniera sincera, non so come dire, pulita – ha detto Paola - . Ma lui, lui no, ha fatto delle grandissime ca...e in questi tre mesi, grandissime, e gli sono sempre state perdonate ”.