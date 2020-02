Paola Di Benedetto non crede alla Elia: "Se ha inventato la spinta di Patrick è grave"

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande tensione: dopo l’ultima diretta, Antonella Elia ha manifestato insofferenza nei confronti di Patrick Ray Pugliese e tra i due è nata una discussione che continua a tenere banco tra i concorrenti del reality show.

La Elia e Pugliese hanno battibeccato per le faccende domestiche e, secondo quanto riportato da lei agli altri coinquilini, lui l’avrebbe spintonata vicino il lavandino. La questione ha scatenato una vera e propria divisione in fazioni all’interno della Casa e, se Serena Enardu ha invocato la squalifica di Patrick per questo atteggiamento, Paola Di Benedetto ha manifestato qualche perplessità sulle dichiarazioni di Antonella.

Confrontandosi con Adriana Volpe, diventata ormai uno dei suoi punti di riferimento al Gf Vip, la Di Benedetto non ha nascosto di nutrire qualche dubbio sulla versione dei fatti riportata dalla Elia. “ Tu capisci che davanti ad una donna che piange, che dice: ‘Mi ha spintonato’, a me la prima cui mi viene da credere è lei – ha spiegato la Di Benedetto che, in un primo momento, si è schierata dalla parte di Antonella - . Quando ho visto la scena di lui al tavolo che diceva: ‘Io i piatti non li lavo, sei una stro..a, sei finta’, l’ho visto incattivito ”.

Rivalutando quanto accaduto, però, Paola non ha nascosto di iniziare a pensare che Antonella Elia abbia ingigantito la situazione. “ Di questa spintonata io non sapevo l’esistenza – ha detto Paola ad Adriana - . È una roba che se non c’è, è grave se è stata inventata ”. “ Zequila ha detto che non c’è stata nessuna spinta – ha continuato a dire la Di Benedetto - . Io ho visto quel pianto lì poi ho sentito lei che diceva: ‘Mi mette le mani addosso, mi ha spintonata!’, e ho detto: ‘Ma questo come si permette?’. Lei l’ho vista veramente provata, non mi è neanche balenato per la testa che potesse essere una cosa non vera ”.

Dal canto suo, Patrick sembra non temere nulla. La lite con Antonella Elia, come riportato anche sui social, non ha visto alcun atteggiamento violento di Pugliese nei confronti della showgirl che, probabilmente, durante la diretta di oggi, 17 febbraio, sarà chiamata a rispondere delle gravi accuse rivolte al coinquilino.