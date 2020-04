Paolo Ciavarro: "Zequila? Ha macchiato la sua esperienza nella casa"

" Forse avrei dovuto dirgli più chiaramente che doveva cercare di tenere a bada il suo ego molto pronunciato ", queste le parole che Paolo Ciavarro avrebbe voluto dire ad Antonio Zequila durante la sua permanenza nella casa e che invece non è riuscito a pronunciare. Paolo ha fatto la sua confessione durante il gioco proposto dal Grande Fratello agli inquilini della casa: "Cosa avresti detto a…". I concorrenti si sono ritrovati nel salone per rispondere alla domanda, estraendo a sorte il nome della persona di cui parlare.

Il nome di Zequila è comparso sul biglietto toccato a Paolo Ciavarro, costringendo il giovane a fare una delicata riflessione sull’attore 56enne da poco eliminato. " Glielo ho detto troppo poco nell’ultimo periodo – ha esordito il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro - doveva cercare di tenere a bada quel lato del suo carattere che tutti noi conosciamo e che lo ha portato un po’ a questa uscita di scena che non è stata bella e penso di parlare un po’ per tutti ". Antonio è uscito dal reality da poco meno di una settimana, a un passo dalla finalissima di domani sera, ma la sua presenza nella casa stenta a svanire. In più occasioni il carattere egocentrico del 56enne si è scontrato con quello di alcuni concorrenti tra i quali Paola Di Benedetto e Patrick Pugliese. Questo, però, non gli ha creato problemi con il pubblico e la sua permanenza nel reality è durata a lungo, facendogli sfiorare l'ambita finale.