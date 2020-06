Un'aggressione choc a Milano Brumotti preso a "bottigliate"

Ennesimo episodio di violenza ai danni di Vittorio Brumotti. Questa volta l'inviato di Striscia La Notizia stava documentando l'operato di alcuni parcheggiatori abusivi in pieno centro a Milano ed è stato aggredito sotto gli occhi attoniti dei milanesi della movida. Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti e a rischio sono finiti non solo Brumotti e la sua troupe, ma anche alcuni passanti finiti in mezzo al lancio di bottiglie.

Da ormai diversi mesi Vittorio Brumotti realizza servizi televisivi sullo spaccio di droga nelle città italiane. I suoi video di denuncia lo hanno messo al centro di non poche polemiche e spesso il campione di bike trial è stato brutalmente aggredito per il suo operato. Coltellate, botte e aggressioni, come quella più recente a Milano, che lo hanno costretto anche al ricovero in ospedale. L'ultimo attacco a suon di calci e pugni è avvenuto pochi giorni fa in piena movida milanese. Brumotti, munito di telecamere e accompagnato da alcuni operatori televisivi, si è recato nel cuore del capoluogo lombardo, in Corso Como, per documentare l'attività di alcuni parcheggiatori abusivi. Individui che oltre a gestire illegalmente i posteggi dell'area, "arrotondano" spacciando cocaina. Vittorio Brumotti ha ripreso l'attività illecita di uno dei posteggiatori, ma la reazione di quest'ultimo è stata tutt'altro che mite. L'uomo, visibilmente alterato, ha prima provato a sferrare calci e pugni all'indirizzo di Brumotti e poi lo ha inseguito lungo Corso Como brandendo una bottiglia rotta.

Con le telecamere accese, l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha documentato tutta la scena, immortalando il parcheggiatore abusivo intento a rincorrere Vittorio Brumotti e i suoi collaboratori per strada. Nel mirino del parcheggiatore abusivo e del lancio di bottiglie di vetro sono finiti anche alcuni passanti e avventori dei locali che si sono trovati, loro malgrado, ad assistere alla terribile scena. Nel video si vede distintamente un uomo, presumibilmente un cameriere di uno dei locali che si affacciano sul Corso, cercare di calmare e trattenere l'abusivo, senza però riuscirci. Il filmato, che è stato pubblicato in anteprima sui canali social di Brumotti e di Striscia, sarà mandato in onda nelle prossime sere a Striscia La Notizia.