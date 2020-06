Ora parla la mamma di Favoloso: ​"Nina Moric ha sempre recitato"

Se la vicende di Luigi Mario Favoloso si potesse paragonare ad una pietanza, sarebbe sicuramente un succulento minestrone, dove ogni settimana viene aggiunto un ingrediente. Questa volta in studio da Barbara D’Urso arriva Loredana Fiorentino la mamma di Favoloso, per difendere il figlio.

Barbara le ricorda che il figlio è accusato di violenza e stalking e le chiede se lei crede che queste accuse siano vere: “ Non penso che sia così’ Nina (Moric) ha recitato. Si capisce perfettamente. Lei ovviamente vuole andare avanti che vada pure ” riferendosi alla telefonata fatta da Luigi Mario a Nina Moric che è stata denunciata come stalking.

Ma in questo “minestrone”, non c’è solo Favoloso, sono entrati altri “ingredienti”. Ad esempio Elena Morali, attuale fidanzata di Favoloso, per cui aveva lasciato il suo ex Daniele di Lorenzo, ad un passo dal matrimonio con il suo fidanzato storico il comico Scintilla. La scorsa settimana però, Elena era tornata indietro sui suoi passi, lasciando Favoloso perché si era rivista con di Lorenzo, per poi tornandoci insieme subito dopo pentendosi di quello che aveva fatto.

Un miscuglio di storie, sentimenti e litigi di cui si fa fatica a tenere le file, e il cui unico punto fermo sono le tremende accusa che pendono sulla testa di Favoloso. “ La colpa - racconta Loredana Fiorentino - è tutta di Nina ” che a suo parere ha organizzato tutto anche la telefonata con Elena Morali che disperata l’aveva chiamata chiedendole aiuto per potersi liberare da Favoloso, e che poi Nina aveva rivelato dicendo che la Morali era sotto ricatto di Favoloso.

Telefonata questa, non smentita, ma modificata poi dalla Morali che ha spiegato che quando era stata fatta lei aveva appena conosciuto Favoloso, e andando avanti con la storia aveva capito che non era come lo aveva dipinto da Nina. In tutto questo, entra un altro elemento, tirato fuori da uno degli opinionisti di Barbara ovvero che Luigi Mario ha cercato di contattare Fabrizio Corona, che a detta di Nina Moric è sempre stato un punto di riferimento per Favoloso che farebbe di tutto per somigliargli.