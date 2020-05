La rivelazione choc di Nina Moric: "Luigi ricatta Elena con un video mentre fanno sesso"

A una settimana dalla partecipazione di Luigi Mario Favoloso a Live - Non è la d'Urso, ieri nel salotto di Canale5 è stata ospite Nina Moric. La modella crota ha raccontato la sua verità, che in molti punti si muove in maniera diametralmente opposta a quella del suo ex convivente. La donna ha rivelato il contenuto choc della lunghissima telefonata con Elena Morali e nel corso dell'intervista sono stati mandati in onda gli stralci di due telefonate, una tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso e una tra tra la modella e il suo ex marito, Fabrizio Corona. Al termine della trasmissione, lo sconto la Moric e Favoloso è proseguito sui social.

L'accusa di Nina Moric: "Favoloso ricatta la Morali, è revenge porn"

Il fulcro dell'intervista è stata l'indagine che vede coinvolto Luigi Mario Favoloso, indagato per stalking e maltrattamenti nei confronti della modella. La settimana scorsa, Luigi Mario Favoloso ha raccontato a Barbara d'Urso di una telefonata di quattro ore e mezzo che la modella avrebbe fatto a Elena Morali, sua attuale fidanzata, solo poche settimane fa, quindi dopo che la modella avrebbe sporto denuncia contro il suo ex. Nina Moric, invece, ieri ha sì confermato l'esistenza di questa telefonata ma ha riferito di averla ricevuta dalla Morali, che per tutta la durata della chiamata si è lamentata di Favoloso. " La registrazione è stata acquisita dalla procura. Elena mi ha parlato malissimo di lui e mi ha detto che la ricatta. Si tratta di revenge porn, un video tra i due che fanno l'amore. Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e a tenermi tutto il tempo ", ha riferito Nina Moric.

Le parole di Nina Moric arrivano a qualche settimana di distanza da due storie pubblicate su Instagram da Elena Morali, nelle quali la showgirl riferisce di aver " passato quasi un anno sotto i 'ricatti' di una persona a cui tenevo. " Nina Moric ha raccontato anche che durante quella chiamata di oltre 4 ore, Elena Morali era in compagnia del suo ex Daniele Di Lorenzo: " Mi ha chiamato il signor Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato o attuale non lo so, di Elena Morali. Mi ha chiamata lui e me l'ha passata, perché lei voleva parlare con me. Lei ha parlato per quattro ore e mezzo. " Pare che i due amoreggiassero mentre la Morali parlava con la Moric, nonostante la bionda modella bergamasca fosse già fidanzata con Luigi Mario Favoloso.

Nina Moric contro Favoloso: "Vuoi uccidermi, è stalking"

Ritornando al suo ex, durante la puntata è stato mandato in onda anche uno stralcio di telefonata tra Nina Moric e Favoloso. " Tu vuoi uccidermi, questo è stalking ", si sente dire da Nina Moric nel corso della chiamata, che a suo dire sarebbe stata fatta da Luigi Mario. L'imprenditore, che la settimana scorsa nello stesso salotto ha riferito di aver anche ricevuto delle chiamate da Nina Moric, che nega questa fattispecie, durante la partecipazione della modella a Live - Non è la d'Urso ha condiviso alcuni screenshot del suo elenco chiamate, dove si vede il contatto della Moric. Non è chiaro da quelle immagini se si tratti di chiamate in entrata o in uscita ed è forse a questo che si riferisce Nina Moric quando parla di "reato nei suoi confronti" da parte di Favoloso, in una delle sue tantissime storie registrate questa notte fino all'alba. Nelle immagini allegate da Favoloso, infatti, si vede chiaramente l'indirizzo e-mail di Nina Moric.

Tra le prove portate da Luigi Mario Favoloso nelle sue storie, c'è anche lo screenshot di quella che sembra essere una videochiamata con la modella croata, che però nega di averla mai fatta e che nelle sue storie di Instagram accusa il suo ex compagno di aver falsificato il documento. Si aspettano nuovi sviluppi sulla questione, che comunque troverà la sua fine nelle aule di tribunale, dove è proabile che Favoloso e la Moric si incontreranno nel corso delle udienze. Oltre alle denunce di Favoloso nei confronti della Moric, c'è anche quella di diffamazione sporta dall'imprenditore nei confronti della modella.