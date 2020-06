La mamma di Sirius rompe il silenzio: "Sono orgogliosa, lui è felice con Gemma”

Le vicissitudini tra Sirius e Gemma Galgani hanno appassionato il pubblico di Uomini e Donne. La grande differenza di età tra i due ha destato scandalo nei telespettatori del dating show di Maria De Filippi, che nonostante le polemiche e le critiche si sono appassionati alle vicende amorose, o pseudo tali, della coppia. Il programma è ripartito dopo l'emergenza Covid con una nuova formula, unendo il trono over e il trono classico. Una soluzione che sembra essere piaciuta al pubblico, che ha trovato un nuovo filone d'interesse in questa coppia così particolare.

Sirius, nome d'arte di Nicola Vivarelli, è un giovane 26enne come tanti, che si è avvicinato al programma di Maria De Filippi grazie alle due donne della sua vita. Questo è quello che la mamma ha raccontato in esclusiva al settimanale Chi, svelando che il ragazzo si è appassionato alle vicende di Uomini e Donne quando, al rientro dai suoi lunghi viaggi di lavoro, si trovava in casa con lei e con la nonna. L'interesse per Gemma è scaturito all'improvviso e in quel momento ha comunicato a sua madre di essere deciso a corteggiarla. " Passa del tempo e mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yacht visto che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me e sia a nonna, lo abbiamo scoperto così ", ha dichiarato la madre di Nicola Vivarelli, che non sembra preoccupata per la passione di suo figlio, anzi: " Da subito ho visto lo sguardo di mio figlio. Era felice! ".