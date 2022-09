"A casa di Noemi con la figlia fino all'1 di notte": bufera su Totti

Per fortuna che i figli dovevano rimanere fuori da tutto. Nella crisi più chiacchierata dell'anno alla fine nel mezzo c'è finita anche la piccola Isabel. " Quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli ", aveva dichiarato Francesco Totti nel comunicato, dove annunciava la separazione da Ilary. Eppure a tradire quella stessa richiesta sembra essere stato lui stesso.

Per tutta l'estate l'ex capitano della Roma avrebbe continuato a portare la figlia minore, Isabel, 6 anni, a casa della nuova fiamma, contravvenendo alla volontà di Ilary di tenere lontano dal gossip i figli. Addirittura qualcuno era arrivato a insinuare, che Totti avesse portato la piccola a casa di Noemi Bocchi quando l'addio con la Blasi non c'era ancora stato, per non attirare l'attenzione quando andava a trovare la 35enne romana in tempi non sospetti.

Francesco Totti è stato invece paparazzato fuori da casa della Bocchi in compagnia di alcuni amici e di Isabel, sabato scorso all'una di notte, a poche ore dalla pubblicazione dell'intervista fiume rilasciata al Corriere. " Dopo la discussa intervista, Totti è di nuovo a casa di Noemi. Un altro affronto all'ex moglie che aveva chiesto di lasciare fuori la piccola da questa relazione ", riferisce il settimanale Chi che ha pubblicato le immagini esclusive della serata. E la rivista poi punzecchia il Pupone: " Ha dichiarato di avere visto Noemi con discrezione per i figli, ma se porta la piccola Isabel a casa della stessa Noemi la discrezione dov'è? ".