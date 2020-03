Gf Vip, ancora uno scontro tra la Volpe e Zequila, che svela il flirt con la Marini

La storia di Adriana Volpe e Antonio Zequila continua a tenere banco nella Casa, dove non sembra destinata a spegnersi tanto facilmente, soprattutto per l'interesse che tutto questo ha suscitato nel pubblico a casa. Da una parte c'è l'attore che rivendica di aver avuto un flirt con la donna, dall'altra la conduttrice che nega categoricamente qualunque storia o flirt con l'uomo.

Sembrava ci fosse stato un chiarimento nei giorni scorsi, con le scuse di Antonio Zequila che, però, non sembra siano state accettate da Adriana Volpe, che ha creduto alla sincerità delle sue parole. Tra i due i rapporti nella Casa sono altalenanti e il conduttore ha voluto cogliere la palla al balzo per riproporre l'argomento e cercare di trovare un punto di incontro tra i due, che sono tra i concorrenti con maggiore esperienza di questo reality.

Adriana Volpe ha nuovamente smentito il racconto di Antonio Zequila e ha voluto portare una storia esemplare, un racconto che porta come morale il fatto di non utilizzare la donna come oggetto, di rispettarla al massimo. Antonio Zequila sembra abbia capito il discorso della concorrente e lo ha anche condiviso nei suoi contenuti ma ha voluto dire la sua, sottolineando alcuni punti del discorso e i motivi per i quali se l'è presa così tanto con AdrianaVolpe: " Non è bello dire a un uomo che fa schifo, che si imbuca alle feste. Sminuire il lavoro di 30 anni. " Antonio Zequila ha, poi, espresso i suoi dubbi sul comportamento di Adriana Volpe, per un fatto accaduto nel lontano 2006, quando l'attore ha partecipato all'Isola dei Famosi. Anche all'epoca pare uscì fuori questo argomento, tramite una clip che la produzione mostrò a Zequila. L'uomo ha dichiarato che, quella volta, Adriana Volpe non smentì quando detto ma anche in questo caso la conduttrice lo ha smentito, ricordandogli di aver fatto un'intervista per dissociarsi da quanto dichiarato durante quel reality.

Zequila ha, quindi, elogiato Valeria Marini che non ha negato di avere avuto in passato un flirt con lui. Erano tanti anni fa e la showgirl ne ha parlato con grande tranquillità ma la Volpe ha continuato a negare, portando avanti la sua verità. A quel punto, Antonio Zequila ha chiuso il discorso così come aveva fatto durante la penultima puntata in diretta, ossia ironizzando sul fatto che, forse, ha confuso Adriana Volpe per un'altra ragazza. Sarà finita qui o nelle prossime settimane ci saranno altri sviluppi?