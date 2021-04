Patrizia De Blanck in tv senza un dente: "L'ho perso addentando un biscotto"

La contessa Patrizia De Blanck è stata una delle ospiti di Avanti un altro versione serale, nella puntata in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sfidato la squadra degli opinionisti. La nobil donna è stata protagonista di un'ampia fetta del reality di Canale5 andato in onda da settembre fino ai primi di marzo e ha regalato simpatici siparietti al pubblico a casa. La socialite romana, classe 1940, è una delle più anziane concorrenti di sempre del reality di Cinecittà. Divertente e scanzonata, la contessa si è presentata davanti alle registrazioni senza un dente, scatenando l'ironia del conduttore e del pubblico.

Siamo abituati a vedere i personaggi pubblici sempre perfetti e impeccabili nelle loro apparizioni televisive. Quasi mai un capello fuori posto, look studiato nei minimi particolari e sorriso smagliante per l'occasione. Patrizia De Blanck è nota per essere eccentrica e poco incline alle mode, tanto meno ai protocolli, ma ha destato molta curiosità nel telespettatori vederla andare in tivvù senza un dente. Una mancanza vistosa, difficile da nascondere, che infatti la socialite non ha fatto nulla per celare al grande pubblico, anzi. Incalzata dal conduttore ha deciso di trasformare una disavventura in una gag comica, dando al pubblico la risposta che cercava dal momento in cui la contessa ha fatto il primo sorriso a favore di telecamera.

Perché Patrizia De Blanck è andata in onda senza un dente? È stata lei stessa a spiegare quanto accaduto poche ore prima della registrazione del programma, quando ormai probabilmente non c'era nemmeno più tempo per rimediare e ricorrere a un intervento d'urgenza di un dentista. " Addentando un biscotto ho perso un dente. Ma non è una capsula. È un dente vero ", ha detto tra le risate la contessa, scatenando anche l'ironia del pubblico. Della disavventura di Patrizia De Blanck si erano avute anticipazioni già nei mesi scorsi, quando è stata effettivamente registrata la puntata andata in onda ieri sera, ma ancora non erano state divulgate le immagini.

Ancora una volta, Patrizia De Blanck ha dimostrato di essere una donna ironica e autoironica a tutto vantaggio del pubblico televisivo, anche se all'interno della Casa del Gf Vip il suo carattere e i suoi modi di fare non sono stati apprezzati da tutti i concorrenti. In più di un'occasione, infatti, la contessa è stata criticata per i suoi atteggiamenti poco adatti alla vita comune, non solo dagli altri concorrenti ma dallo stesso pubblico, che probabilmente preferisce godersi le sue perfomance sporadiche piuttosto che h24 in un reality.