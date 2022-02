Paura per Serena Enardu: l'ex tronista finisce in ospedale

Momenti di apprensione per i fan di Serena Enardu, storico volto della trasmissione Uomini e donne. L'influencer è stata ricoverata in ospedale dopo uno svenimento. A preoccupare i suoi seguaci sono le precarie condizioni di salute in cui la Enardu versava da settimane e di cui aveva parlato pubblicamente sui social network negli scorsi giorni.

" Ieri sono stata male, alle 5 del mattino sono svenuta ", ha raccontato Serena Enardu, pubblicando una foto dall'ospedale nelle storie del suo profilo Instagram. L'ex tronista ha fatto sapere di essere stata soccorsa tempestivamente dalla sorella, Elga, che era con lei e di essere stata trasportata al pronto soccorso, dove è stata sottoposta ad accertamenti medici. " Per fortuna c'era Elga che ha chiamato il 118 ", ha scritto ancora sui social la Enardu, che ha svelato di essere ricoverata all'ospedale Brotzu di Selargius, in provincia di Cagliari.

Nelle ultime ore l'ex tronista non ha più dato notizie di sé, ma a rassicurare i fan ci ha pensato la sorella gemella Elga, che - sempre attraverso i social - ha fatto sapere che Serena potrebbe essere dimessa dall'ospedale in serata. Cosa sia successo non è chiaro, ma lo svenimento potrebbe essere collegato alle sue già precarie condizioni di salute. Da settimane, infatti, la donna aveva lamentato dolori, stanchezza e malesseri generali, legati - secondo lei - al vaccino anti Covid, al quale si era sottoposta poche settimane fa.

Secondo l'ex fidanzata di Pago tutto sarebbe iniziato dopo la prima somministrazione del siero. Il malessere generale, la debolezza e i dolori a ossa e testa sarebbero stati effetti collaterali del vaccino. " Ero scettica nel volerlo fare - aveva dichiarato su Instagram subito dopo l'insorgere dei primi problemi di salute - ma l'ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me ". Proprio per la sua posizione negativa nei confronti del vaccino, la Enardu era stata duramente criticata da numerosi seguaci e anche da Selvaggia Lucarelli, che attraverso i suoi canali si era scagliata contro la "leggerezza" delle influencer nell'esprimere il loro parere sul vaccino senza basi scientifiche.