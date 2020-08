"Pavarotti è nel cuore ma ora mi risposo": Nicoletta Mantovani a nozze dopo il colpo di fulmine

" È stato il lockdown a farci capire di essere fatti l’uno per l’altra ", così Nicoletta Mantovani ha svelato, in esclusiva al settimanale Chi, di essere pronta a sposarsi con il suo nuovo compagno, Alberto, conosciuto soltanto nove mesi fa. La vedova di Luciano Pavarotti ha sorpreso tutti e con un gran colpo di maestro ha confessato di esser pronta al secondo "sì" della sua vita.

Sono passati ormai tredici anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, il tenore italiano più grande di tutti i tempi. La storia d'amore con Nicoletta Mantovani, annunciata nel 1996 proprio dalla rivista Chi, scosse l'opinione pubblica per la differenza di età tra Pavarotti e la sua compagna: lui 61 anni, lei appena 27. Questo non fermò, però, il loro amore che si concretizzò con il matrimonio nel 2003, interrotto quattro anni dopo solo dalla morte prematura del cantante lirico.

Oggi a distanza di tredici anni Nicoletta Mantovani ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno, Alberto, dirigente d'azienda conosciuto a un evento grazie alla complicità di un'amica in comune che li ha presentati. " È stato subito amore - ha raccontato Nicoletta Mantovani ad Alfonso Signorini - e siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa perché per me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato ".