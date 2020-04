Pechino Express, Costantino della Gherardesca: "Enzo Miccio ha conquistato il mio cuore"

L'ottava edizione di Pechino Express ha incoronato la coppia formata da Nicole Tossi e Jennifer Poni, famose per aver preso parte al reality Il Collegio. Partite come sfavorite in Thailandia, le due diciottenni hanno dimostrato in Cina e in Corea di aver trovato il proprio passo, arrivando per prime alla tappa finale di Seoul e conquistandosi così la vittoria.

Nonostante la vittoria delle ragazze, però, l'ottava edizione di Pechino Express è stata fortemente influenzata dalla presenza dei Wedding Planner, la coppia di Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. Quasi sempre primi ad ogni tappa, mai a rischio eliminazione, protagonisti di molte prove vantaggio e immunità, i Wedding Planner erano dati tra i favoriti per la vittoria sin dall'inizio dell'edizione 2020 del reality condotto ormai da anni da Costantino della Gherardesca.

Ed è stato proprio il conduttore di Pechino Express, dopo l'annunciazione delle vincitrici, a sbilanciarsi e a far capire da quale parte fosse il suo tifo. Costantino della Gherardesca, infatti, ha scritto sul suo account ufficiale twitter: "Congratulazioni Collegiali, siete le vincitrici dell'ottava edizione di Pechino Express. Voi avete conquistato il traguardo finale, Enzo Miccio ha conquistato il mio cuore"

Congratulazioni #Collegiali, siete le vincitrici dell'ottava edizione di #pechinoexpress. Voi avete conquistato il traguardo finale, @Enzo_Miccio ha conquistato il mio cuore. #pechinoexpress — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) April 14, 2020

Enzo Miccio, famoso wedding planner che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a programmi come Ma Come ti Vesti?, aveva scelto di partecipare a Pechino Express con la sua assistente, Carolina Gianuzzi. Miccio ha conquistato immediatamente il favore del pubblico: partito come svantaggiato, perché tutti erano pronti a scommettere contro un uomo che per vivere organizza matrimoni e che non dà affatto l'idea di essere un duro, Miccio ha sbalordito tutti. Non solo per la grande competitività che ha accompagnato ogni tappa, ma anche per la preparazione fisica che lo ha portato ad essere soprannominato Lo Spietato.

Consapevole dell'amore del pubblico, Enzo Miccio ha scritto anche lui un messaggio: "Ho il cuore che mi batte, forte ... da questo momento non so davvero cosa succederà, ma qualsiasi cosa accadrà sono felice del percorso fatto e del vostro amore che mi ha accopagnato fino alla fine" .

