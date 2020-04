Pechino Express, vincono "Le Collegiali" Nicole Rossi e Jennifer Poni

L’ottava edizione di Pechino Express è giunta al termine e la coppia de Le Collegiali, composta dalle giovanissime Nicole Rossi e Jennifer Poni, ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa la vittoria finale.

Partite dalla Tahilandia suscitando un po’ di tenerezza negli avversarsi, Nicole e Jennifer hanno dimostrato di avere carattere e tenacia da vendere. Hanno affrontato ogni tappa di questo viaggio attraverso l’Oriente con entusiasmo, curiosità e grinta, trasformandosi ben presto da giovani “collegiali” in temute antagoniste.

Le altrecoppie di Pechino Express 2020 hanno spesso visto in Jennifer Poni e Nicole Rossi delle figlie da proteggere, ma quando si sono rese conto che Le Collegiali potevano trasformarsi in agguerrite avversarie, non hanno esitato a tendere loro sgambetti e tranelli. Giovani e ribelli, le due ex protagoniste della terza edizione del Collegio non hanno avuto problemi nel contestare alcuni giochi nascosti tra le altre coppie, denunciando apertamente l’alleanza tra i Wedding Planner – Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi – e i Gladiatori – Max Giusti e Marco Mazzocchi – e sparigliando, alla fine, qualunque accordo segreto.

Così, la tappa finale in Corea del Sud è stata senza esclusione di colpi. Le Collegiali, in finale con i Wedding Planner e Le Top sono partite agguerrite, non hanno temuto la forza di Enzo Miccio e della sua valida collaboratrice e, dopo aver rispedito a casa Dayane Mello ed Ema Kovac, classificatesi al terzo posto, si sono contese i primi posti del podio con una delle coppie più quotate di questa ottava edizione di Pechino Express.

Approdate al Parco Olimpico di Seoul, tappa finale di questo viaggio lungo 7 mila chilometri, Le Collegiali hanno riabbracciato Costantino della Gherardesca festeggiando insieme a lui la vittoria. Il montepremi messo in palio per i vincitori di Pechino Express è stato interamente devoluto all’ong Ovci – La nostra famiglia (organismo di volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.