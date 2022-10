Penalità per Barale e Mughini: nessun eliminato a Ballando con le stelle

Al termine della quarta puntata di Ballando con le stelle nessuna coppia di ballerini è stata eliminata. Il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera si è concluso dando l'appuntamento alla settimana prossima con gli stessi concorrenti. Fino alla fine ha aleggiato il mistero su Gabriel Garko, che sembrava non essere in grado di scendere in pista a causa di un grave infortuno di cui è stato vittima in sala prove.

Invece, l'attore si è regolarmente presentato in pista e ha stupito tutti, giurati compresi, con un quickstep sulle note incalzanti di The Mask. Un ballo con un livello di difficoltà notevole, che nonostante l'incidente, Gabriel Garko è riuscito a eseguirlo perfettamente, arricchendo la sua performance con passaggi anche complessi che hanno piacevolmente stupito anche Ivan Zazzaroni: " Tu non hai già ballato, sei un ballerino ". Dello stesso avviso anche Selvaggia Lucarelli, piacevolmente colpita, che non ha rinunciato al sarcasmo per commentare l'esibizione dell'attore: " Ti basta un braccio e comunque balli. Mi dispiace per il braccio, ma andava tutto troppo bene in questa storia. Questa cosa mi ha dato un po’ un brivido ". La giurata non è stata altrettanto simpatica con Iva Zanicchi, con la quale dopo lo scontro della prima puntata c'è sempre un po' di tensione. E la Lucarelli se la prende anche con gli altri giurati: " Con Iva avete sempre un occhio di riguardo. La vostra performance sta diventando una gag ".

Alla fine dell'esibizione di tutti i concorrenti, i primi in classifica sono risultati Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 68 punti grazie al televoto del pubblico, che invece ha punito Dario Cassini e Lucrezia Lando con 20 punti. Questa settimana, Alberto Matano ha dato il suo tesoretto proprio alla coppia formata da Enrico Montesano e Alessandra Tripoli mentre Rossella Erra, a capo della giuria popolare, ha premiato Iva Zanicchi e Samuel Peron. Al termine della puntata, senza eliminazioni, gli unici penalizzati sono stati Giampiero Mughini e Paola Barale, con i rispettivi partner, che la settimana prossima inizieranno la gara con 10 punti di malus.