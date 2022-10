Brutto incidente a Gabriel Garko: cosa è successo a Ballando

Gabriel Garko potrebbe essere costretto a lasciare Ballando con le stelle a poco meno di un mese dall'inizio della sua avventura nel programma. Nelle scorse ore l'attore è stato vittima di un brutto incidente in studio mentre provava la coreografia insieme alla sua insegnante Giada Lini. Le sue condizioni sono apparse subito serie tanto da richiedere l'intervento dei medici per ulteriori accertamenti al braccio.

La dinamica di quanto accaduto negli studi televisivi di Ballando con le stelle giovedì pomeriggio non è chiara. A fornire alcuni dettagli è stata Milly Carlucci, che è apparsa sulla pagina Instagram della trasmissione nelle scorse ore per annunciare la possibile assenza dell'attore dalla diretta di sabato sera. " Quello di oggi è stato un pomeriggio complicato", ha esordito la conduttrice sui social network parlando dell'infortunio di Garko: "Durante le prove Gabriel si è fatto male a un braccio in una maniera che ci è subito apparsa seria. Attualmente si trova a villa Stuart e siamo in attesa di avere notizie dai medici. Ci stringiamo a lui per dargli conforto e supporto ".

Preoccupazione tra i fan

A villa Stuart, clinica romana specializzata in chirurgia ortopedica, Gabriel Garko è stato sottoposto a alcuni esami specifici per capire l'entità dell'infortunio al braccio e i tempi del recupero. L'attore non ha però fatto sapere niente delle sue condizioni di salute e sui social network non pubblica contenuti da ore, alimentando la preoccupazione dei suoi fan. La sua insegnante di ballo Giada Lini ha pubblicato una storia per ringraziare tutti per l'affetto dimostrato, ma non ha fornito indicazioni per conoscere lo stato di salute di Garko, che potrebbe vedersi costretto a rinunciare alla gara.

L'interprete de "L'onore e il rispetto" non sarebbe il primo a dovere rinunciare alla competizione per colpa di un infortunio. Era già accaduto a Elisa Isoardi nel 2020 (vittima di un problema al piede) e a Albano Carrisi nella passata edizione a causa dell'infortunio della sua insegnante di ballo. Ma il pubblico si augura che Gabriel Garko non sia costretto a finire ai tavoli della giuria, visto il gradimento che sta riscuotendo.