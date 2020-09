"Ma come pensi di crescere tuo figlio?" L'ultima mossa di Fedez non piace

Nel corso delle ultime ore Fedez finisce ancora una volta nel mirino degli hater, dopo che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una nuova foto in cui appare insieme al piccolo Leone. Tutti conoscono fin troppo bene i colpi di testa del celebre rapper e marito di Chiara Ferragni. E in molti sanno che Fedez è un artista che si scaglia contro l’identità di genere, proponendo un’immagine fluida e senza identità. Si ricordano infatti tutte le volte in cui, su Instagram, ha pubblicato dei post a favore della comunità LGBT e tutte le volte in cui si è lasciato immortalare con le unghie colorate, ad esempio. Sono tanti i colpi di testa che il rapper ha condiviso con i suoi fan. Alcuni vengono apprezzati, altri scatenano diverse polemiche. Come l’ultimo che è apparso sui social qualche ora fa.

Fedez appare con le unghie colorate di rosa e i capelli dello stesso colore mentre abbraccia il piccolo Leone. La foto si collega a un altro post che è stato pubblicato in precedenza, in cui il rapper di spalle mette in mostra il suo nuovo taglio di capelli e il simbolo "fate l’amore e non la guerra", e annuncia al mondo che il 25 settembre sarà disponibile "Bella Storia". Una mossa pubblicitaria per annunciare l’arrivo del nuovo singolo di studio, che cercherà di bissare il successo di "Bimbi per Strada" che ha raggiunto quasi 30 milioni di utenti solo su Spotify.

Ma se i fan più accaniti hanno apprezzato la nuova campagna promozionale del loro beniamino, in molti si sono scagliati invece contro la foto in cui il rapper appare insieme al figlio, lasciando commenti aspri e al veleno che di certo non sono passati inosservati. "Mamma mia. Non solo le unghie anche i capelli?", scrive un utente indignato. "Come pensi di far crescere tuo figlio? Che idea si può fare se ha un padre che ha le unghie e i capelli rosa?", tuona un altro follower. "Ma non ti senti ridicolo?", si legge ancora tra i commenti. "Ti rendi conto che hai trent’anni? Perché ti conci così?" e poi: "Ammettilo che hai colorato i capelli di rosa solo per coprire i primi ciuffi bianchi", ironizza un altro fan.

Ma oltre alle pesanti critiche, Fedez ha ricevuto molti apprezzamenti per la foto pubblicata. Non solo la stessa Chiara Ferragni ha commentato con diverse emoticon a forma di cuore ma, ad esempio, anche il rapper Young Signorino ha apprezzato l’ultima trovata del rapper milanese.