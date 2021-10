Pensionati bestseller fra humor e delitti

Quando si parla di benefit... Coopers Chase, residenza di lusso per anziani nella campagna del Kent, offre servizi extra davvero esclusivi ai suoi villeggianti: oltre ad appartamenti singoli, la quiete e il verde, anche qualche delitto ogni tanto. Così, per passare il tempo e cercare di risolvere un caso di omicidio, anziché il solito puzzle del Torre di Londra... Anche perché a capitanare la squadra di neodetective, che ricorda tanto gli amati (in Italia) signori del BarLume, anche se con ambientazione e stile molto British, c'è un ex pezzo grosso dei Servizi segreti di Sua Maestà, Elizabeth Best, una leggenda dell'MI5, donna bellissima e scaltra che, a settantasei anni, non ci pensa proprio ad andare in pensione, soprattutto di fronte agli stimoli investigativi offerti da Coopers Chase e ai compagni che si è trovata: Joyce, ex infermiera con un occhio addestratissimo a scovare dettagli, Ibrahim, psichiatra pauroso di vivere, e Ron, ex sindacalista battagliero.

Insieme, i quattro formano «il club dei delitti del giovedì» inventato da Richard Osman, conduttore, regista, produttore e ultimamente anche scrittore bestseller, idolo della tv britannica: dopo il successo del romanzo d'esordio, Il club dei delitti del giovedì appunto (Sem, 2020), rimasto in testa alla classifica d'Oltremanica per 22 settimane, gli eroi di Coopers Chase sono tornati con L'uomo che morì due volte (Sem, pagg. 378, euro 19; traduzione di Roberta Corradin). Chi è quest'uomo? Un ex collega dei Servizi, che chiama Elizabeth per farsi aiutare con un grosso trafficante di droga, al quale sono stati sottratti dei diamanti per il valore di venti milioni di sterline; diamanti che, però, appartengono alla mafia americana, che non accetta scuse. Soprattutto, sia il trafficante, sia la mafia, sia Elizabeth sospettano che sia stato proprio lui, la spia, a rubare quei diamanti. E la spia è una persona molto, molto vicina a Elizabeth...

Insomma, se Joyce, Ibrahim e Ron iniziavano ad annoiarsi, il tempo della pensione è di nuovo finito, tanto più che Ibrahim è rimasto vittima di alcuni teppistelli. E i quattro del club saranno degli anziani un po' pittoreschi (quante persone immaginereste chiedere a un pericoloso mafioso: «Sono come minimo due ore di viaggio, deve usare la toilette prima che partiamo?», beh, Joyce lo fa), ma sono anche vendicativi. E non si arrendono, complice anche la «manona» di Bogdan, un polacco dalle innumerevoli risorse.

Che cosa ha fatto vendere a Osman migliaia di copie (celebrità televisiva a parte)? Sicuramente lo humour; poi i personaggi, ai quali ci si affeziona; infine, il fatto che il corredo, divertente e inusuale, non vada a scapito della trama: il giallo c'è, ed è ricco di colpi di scena...