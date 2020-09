"Perché adesso le vendi pure tu?". "Massacrata" la moglie di Bonolis

Non c’è un attimo di pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo, dopo una breve pausa dovuta (forse) alle vacanze estive, torna ad essere nel mirino degli hater. E di certo non è la prima volta che le foto pubblicate su Instagram vengono sommerse da una pioggia di critiche. E dopo le polemiche innescate da un’uscita infelice su Roma e il lockdown e quelle per una mascherina fin troppo costosa sfoggiata in un ristornate della Capitale, per Lady Bonolis non è affatto facile sopravvivere nel mondo dei social. Molte volte i commenti sono aspri e al veleno, come quelli che hanno interessato uno degli ultimi post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Sonia Bruganelli che appare sempre felice e sorridente, mostra con fierezza un regalo da parte di un suo amico. Si tratta di una bambola, ma non una qualsiasi. È una delle bambole "Pop!", una linea di importazione americana e di larga diffusione anche qui in Italia, conosciuta soprattutto per le edizioni dedicate ai personaggi dei fumetti. E Sonia Bruganelli mette in bella mostra una sua riproduzione, tra l’altro molto fedele all’originale, in cui si intravedono, ad esempio, i suoi bellissimi occhi azzurri. Ma il web non perdona e subito scatta l’ingiuria. Tra i (pochi) commenti di apprezzamento, si leggono una serie di critiche molto pungenti che lasciano tutti di stucco. "A me pare una cretinaggine", esordisce uno dei suoi fan. "Ma davvero ti sei messa a vendere le bambole? Sei per caso disoccupata?", tuona un altro utente. Ma non è finita qui, perché il post è costellato di commenti molto forti. "Ecco, ora ti sei comprata una bambola per fare i riti vodoo". E ancora: "In questa foto mi sembri Barbara D’Urso". E infine: "Io non vedo nessuna somiglianza".

Da quel che sembra, proprio a nessuno è piaciuto il regalo che Sonia ha ricevuto. Lei lo mette in mostra con fierezza, ma gli hater sono lì, pronti a smontare il suo entusiasmo. Questa volta però, la Bruganelli non risponde alle critiche. Anzi, preferisce il silenzio e, forse, godersi in santa pace il suo gradito regalo. Questo, sicuramente, è un periodo di grande fermento per l’imprenditrice che, secondo le indiscrezioni, pare che sia impegnata negli ultimi casting per la prossima edizione di “Avanti un Altro”. In attesa che il programma di Bonolis torni in tv.