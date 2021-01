Perde la dentiera a C’è Posta per te. Ma quella parte non va in onda

Sono state la signora Sarina e la sua dentiera, le vere protagoniste della seconda puntata di "C’è Posta per te", il talk condotto da Maria De Filippi ogni sabato in prima serata a Canale 5. La deliziosa signora siciliana che si chiama in realtà Rosaria Cannavò è andata subito in tendenza sui social per un involontario incidente accaduto mentre Maria De Filippi le faceva alcune domande.

La cosa è stata accolta dal pubblico e anche dalla presentatrice, con una fragorosa risata, vista la simpatia della signora. In fase di messa in onda, però, è stato deciso di “tagliare” il piccolo incidente usando delle inquadrature alternative.

Nonostante questo il web, dove la scena integrale è stata postata, ha incoronato Rosaria come “La regina della serata”. Ma cosa era andata a fare “Sarina” nel programma della De Filippi? Era stata invitata in studio dal signor Stefano di 91 anni che settanta anni prima aveva conosciuto una ragazza con cui sarebbe voluto scappare. Di questa però non ricordava né il nome né il cognome ma solo piccoli particolari che hanno poi portato sia la signora Rosaria che altre due signore a partecipare alla trasmissione sperando che una di loro fosse “quella giusta”.

Anche se alla fine lei non lo era, il suo è stato un vero e proprio show fin dal momento in cui è entrata nello studio a braccia aperte. “ La signora Maria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo che a Francavilla di Sicilia avessi le autorità dietro la porta visto che lei mi ha invitato. Devo ringraziarle tutte, il sindaco, il vicesindaco, i carabinieri ed anche Imma e Simone, i ragazzi che abitano vicino a me. Sono innamorata di tuo marito Maurizio. Dov’è l’avvocato? posso conoscerlo? ”, ha detto la donna.