Belen adesso rivela il suo dramma "Ho perso un figlio, ora c'è lei..."

Poco più di una settimana fa, Belen Rodriguez dichiarava al settimanale Chi di essere in dolce attesa del suo Antonino Spinalbanese. Una gravidanza arrivata dopo pochi mesi di conoscenza, figlia di un colpo di colpo fulmine che ha letteralmente travolto la showgirl argentina, che nella puntata di Verissimo in onda domani rivelerà il sesso e il nome del nascituro. Dopo Stefano De Martino, infatti, Belen Rodriuguez ha definitivamente voltato pagina con il giovane parrucchiere: " Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino ", ha dichiarato l'argentina ai microfoni del programma di Canale5, dove ha condiviso con il pubblico una pagina dolorosa della sua vita con Spinalbanese.

Belen Rodriguez sembra una donna molto scaramantica. Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi ha preferito non rivelare il sesso del bambino che porta in grembo e ha dichiarato anche che sul nome le nascituro c'erano ancora lavori in corso. Un riserbo durato poco per Belen, che da Silvia Toffanin non ha potuto evitare di confermare i rumors che giravano già da qualche giorno: " Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate ". Ci sarà quindi una sorellina in arrivo per Santiago che, come dichiarato dall'argentina nell'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, già da quando capì che tra la madre e Antonino c'era un'intesa le chiese di allargare la famiglia.