Le accuse choc contro Lara Zorzetto: "Incinta per soldi, non ti fai schifo?"

Ex protagonista di Temptation Island, Lara Rosie Zorzetto ha partecipato al reality show insieme all’ormai ex fidanzato Michael Di Giorgio.

La storia tra i due finì prima del termine del programma e in modo davvero burrascoso: lei lo sbugiardò davanti a tutti diventando, per un periodo, il simbolo delle donne che si vogliono prendere una rivincita. Ma qualche mese dopo, nei suoi confronti iniziarono a piovere una serie di accuse da parte di Michael e di alcune ragazze che avevano condiviso con Lara l’esperienza a Temptation Island scatenando un lungo botta e risposta social tra le parti.

Nel frattempo, la giovane ha radicalmente cambiato vita e qualche giorno fa ha annunciato di essere in dolce attesa. Lara diventerà a breve mamma di un maschietto, nato dalla relazione con l’attuale compagno Mattia Monaci ma, la gioia di questo momento, potrebbe essere turbata dalle pesanti insinuazioni che qualcuno ha fatto nei confronti della Zorzetto.

L’attuale fidanzata di Michael De Giorgio, infatti, non è riuscita ad ignorare le ultime novità riguardanti la vita privata di Lara e in maniera del tutto inaspettata è intervenuta sui social lanciandole accuse gravi e pesanti. “ Stavo guardando un po’ di storie e ho notato una cosa – ha esordito - . Sei al quinto mese? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti? Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta ingravidare solo per questi (gesto dei soldi, ndr) e solo per i follower, per aumentare. Fatti schifo! ”.