Chiambretti resta in ospedale. Un'amica: "Sta combattendo"

Lo scorso 17 marzo, l'opinionista televisiva Vladimir Luxuria annunciava che Piero Chiambretti e la madre Felicita erano risultati positivi al Coronavirus. E, qualche giorno dopo, veniva data la notizia della scomparsa della donna, che era ricoverata insieme al figlio all'ospedale San Mauriziano di Torino. In un'intervista esclusiva concessa al rotocalco di gossip Dipiù, un'amica del conduttore di Cr4- La Repubblica delle donne di nome Wilma Ghia ha riportato che Chiambretti, per ora, rimane ricoverato in ospedale, non nascondendo il dispiacere provato dallo stesso per via della grave perdita familiare della madre con cui aveva un legame inscindibile.

“Combatte in ospedale. Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia” , ha fatto sapere, incalzata dalla nota fonte. E ha proseguito, alludendo alla compianta madre del noto conduttore: "Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero”. Parlando, poi, di quanto abbia inciso la scomparsa di Felicita nella vita dell'amico Piero, ha dichiarato: "Per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare! Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro".

In un'intervista concessa di recente all'Adnkronos, l'attrice del film premio Oscar La grande bellezza, Serena Grandi, aveva rivelato di essersi messa in auto-quarantena, dopo essere stata a stretto contatto con il conduttore di Cr4: “Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte. Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottare mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. E sono preoccupata, ma per ora sto benissimo’’.