Piero Chiambretti ricorda Felicita: "Le mamme non dovrebbero morire"

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo. Nel Belpaese, si registrano 128.948 casi positivi di contagio e 15.887 morti, secondo il relativo bollettino fornito dalla Protezione civile e aggiornato alla data odierna. Nel web, c'è chi ha tenuto a lanciare dei messaggi per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione del Covid-19 e chi ha rivolto dei messaggi d'addio a coloro che non ce l'hanno fatta dopo aver contratto il patogeno che il mondo intero sta combattendo. Tra cui, Piero Chiambretti. Che, riattivandosi sul suo profilo Instagram, ha pubblicamente destinato un ultimo messaggio alla compianta madre Felicita, rimasta vittima, all'età di 83 anni, dell'infezione da lei contratta e contro cui la donna aveva combattuto insieme al figlio presso l'Ospedale San Mauriziano di Torino, dove quest'ultimi erano stati ricoverati.

"Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita" , sono le parole che il noto conduttore di Cr4- la Repubblica delle donne ha riportato per iscritto nella descrizione di una sua nuova foto postata sul suo profilo Instagram, che lo ritrae insieme alla madre. Uno scatto che ha commosso il web, tanto da diventare virale nel giro di poco tempo fino ad ottenere oltre 10mila like e una moltitudine di commenti. Sotto lo stesso, infatti, si leggono diversi messaggi di cordoglio riportati dagli utenti per il noto volto tv, tra cui emergono i seguenti: "Hai proprio ragione... la mia mi manca come l'aria. Un abbraccio"; "Anche quando vanno in cielo restano sempre affianco a noi...."; "Un grande abbraccio, tanta gente ti è vicina".

Sempre attraverso i social, Chiambretti aveva di recente rivelato ai fan di aver sconfitto il patogeno, con parole di speranza: "Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”.

Serena Grandi in auto-quarantena dopo aver incontrato Piero Chiambretti

In un'intervista concessa di recente all'Adnkronos, dopo aver appreso la notizia dell'infezione da coronavirus contratta da Chiambretti, l'attrice del film premio Oscar La grande bellezza, Serena Grandi, aveva rivelato di essersi messa in auto-quarantena: “Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte. Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottare mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. E sono preoccupata, ma per ora sto benissimo’’.