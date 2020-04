Piero Pelù: "Tensioni con Vasco per colpa di un manager"

In una lunga intervista a Rolling Stone, Piero Pelù - reduce dall'affermazione all'ultimo Festival di Sanremo - ha svelato un aneddoto relativo ad un momento di forte tensione tra lui e il rocker italiano per eccellenza, Vasco Rossi.

Incalzato dal giornalista, l'ex leader dei Litfiba scava nella memoria e riporta alla luce un periodo di attrito con l'artista di Zocca. Piero Pelù ribadisce di non essere troppo competitivo nelle questioni professionali ma - all'inizio degli anni Novanta - l'intervento di un ex manager provocò una forte tensione tra la sua band e il Blasco.

Prima di entrare nel dettaglio di quanto accaduto quasi trenta anni fa, Piero Pelù fa una premessa che è un vero e proprio attestato di stima nei confronti di Rossi: "Io con Vasco non posso che complimentarmi, sta dimostrando una tenuta pazzesca a livello dei Rolling Stones se non di più, se pensi al suo bacino d’utenza cioè l’Italia". Ma a turbare il rapporto tra il rocker affermato e la band in ascesa arrivò - come spesso accade nella storia della musica - un manager che disse qualche parola di troppo.

Pierò Pelù prova a contestualizzare il periodo in cui avvenne il fattaccio con Vasco: "Noi eravamo in fase di ascesa ed eravamo arrivati alla EMI, sua casa discografica di allora". "In quel periodo non aveva fatto dischi memorabili, forse era in una fase di calo creativo, può capitare a tutti", puntualizza il cantante toscano a proposito del competitor emiliano. In quel momento, l'ex manager dei Litfiba, che Pelù si guarda bene dal nominare, ebbe un'uscita a dir poco infelice con i dirigenti della casa discografica: "Vasco è vecchio ora ci sono i Litfiba".

Pierò Pelù ci tiene a precisare che non si sarebbe mai sognato di pronunciare una frase del genere e ci svela cosa successe di lì a poco quando i due rocker si incontrarono faccia a faccia. Era il 1995 e sia i Litfiba che Vasco partecipavano a Vota la voce, presentato in quell'edizione da Alba Parietti: "Quando Vasco si presentò per fare le prove subito dopo di noi io lo salutai e lui si mise a ringhiare un po'".

Piero Pelù prova a ricostruire, imitandone l'accento, le parole che gli rivolse Vasco: "Eh, questo qui, cioè mi vuol far le scarpe, ti faccio vedere io, ce ne vuole per fare il culo a Vasco, eeeh". Il frontman dei Litifiba rimase molto scosso per queste parole e - poche ore dopo - cercò di chiarire col collega: "Vasco io non ho mai detto niente contro di te, tu fai cose che mi piacciono, altre meno, ma questo è normale". Anche Rossi sdrammatizzò: "Ma sì, non siamo a scuola". Dopo quella volta, il rapporto è proseguito in maniera serena: "Ogni volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato tranquillamente"