Piero Pelù su Achille Lauro: "Mi è parso un Renato Zero due punto… Zero"

Il tour di promozione del suo ultimo album, "Pugili fragili", si è inevitabilmente interrotto a causa del coronavirus, a sole tre settimane dalla fine della kermesse sanremese. Piero Pelù, però, fermo non riesce a starci e nonostante la quarantena gli calzi un po' stretta, continua a tenersi attivo con i social: " È surreale, si perde un po’ la cognizione del tempo. Mi sono messo a fare #casadolcecasa perché in questo periodo bisogna inventarsi qualcosa per rimanere in tirella, se no si implode ".

Intervistato dalla rivista musicale per eccellenza, "Rolling Stone", il rocker fiorentino ha svelato di aver rischiato di rimanere separato da sua moglie, occupata con una replica dell’Elisir d’amore di Donizetti chiusasi fortunatamente in anticipo. Difficile per lui rinunciare al contatto con i suoi fan, visto che " sono molto carnale, credo si sappia che mi butto a braccia aperte sul pubblico in concerto ". Meglio tornare con la mente al Festival di Sanremo al quale ha deciso di partecipare per " festeggiare i miei 40 anni di musica e il mio ventesimo album in modo clamoroso e decisamente diverso, dopo tanti anni che dicevo di no ".