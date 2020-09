Pierpaolo Petrelli ci prova con Elisabetta Gregoraci: baci e carezze davanti a tutti

Ormoni impazziti al Grande Fratello Vip. Che l'ingresso nella Casa di Elisabetta Gregoraci avrebbe incendiato gli animi dei concorrenti più giovani era chiaro, ma la situazione si sta scaldando oltre le previsioni. E molto rapidamente. Sia Andrea Zelletta che Pierpaolo Petrelli non hanno fatto mistero di avere un debole per la bellezza mediterranea della showgirl calabrese. Ma se il primo è frenato dalla relazione che ha fuori dal programma con Natalia Paragoni, l'ex velino di Striscia La Notizia sembra essere davvero interessato a Elisabetta.

A far scattare la scintilla sarebbe stato il bacio che Pierpaolo e Elisabetta si sono scambiati in occasione della prova per incrementare il budget della spesa settimanale. Un incontro decisamente ravvicinato che ha mostrato un feeling inatteso tra il 29enne e la Gregoraci e che è proseguito nelle ore successive alla diretta di lunedì sera. Dopo la prima serata, infatti, Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci si sono mostrati sempre più vicini e la complicità creatasi è evidente. I due non nascondo il fatto di voler trascorrere del tempo insieme tra chiacchiere e confidenze. Se n'è accorto anche lo scrittore Fulvio Abate che, in un momento di relax sul divano, ha fatto notare all'ex velino che l'interesse si nota, eccome. Pierpaolo non ha smentito e ha ammesso il suo interessamento, specificando però di volerci andare con cautela tenendo sotto controllo l'evolversi della situazione.

Insomma, le cose si fanno in due e Petrelli aspetta solo un accenno della bella Elisabetta. Intanto la coppia si punzecchia con frecciatine e sguardi ammiccanti e Pierpaolo cede anche a qualche contatto fisico, sfiorando la spalla della showgirl con le labbra. Il tutto davanti ai compagni di avventura, che ormai hanno chiaro il quadro della situazione.