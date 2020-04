Pietro Delle Piane ha riconquistato la Elia: "La nostra quarantena a luci rosse"

Il gossip che ha tenuto banco durante la reclusione di Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip non ha scalfito il suo rapporto con Pietre Delle Piane.

L’attore, accusato di aver organizzato l’incontro con la ex fidanzata Fiore Argento per mero business, si era difeso a spada tratta, ma sembrava che la Elia avesse iniziato ad avere ripensamenti sulla loro relazione. Entrato nella Casa durante la finalissima del reality show, Pietro aveva ribadito il suo amore per Antonella e la sua buona fede, consegnandole un barattolo di miele per la loro prima notte insieme dopo il programma.

Quel barattolo, però, pare sia rimasto ancora inutilizzato. “ La notte di passione che mi aspettavo non c’è stata. Ma abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato sino alle sette di mattina tenendoci per mano – ha raccontato lui al settimanale Nuovo - . Dicendoci quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi mesi ”. “ Tra di noi va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo – ha continuato, rivelando di essere in attesa di utilizzare il miele così come aveva promesso alla fidanzata davanti alle telecamere di Canale 5 - . Il barattolo è intatto, in attesa di essere usato. Ma quando verrà utilizzato sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse ”.

Tra Delle Piane e la Elia, dunque, tutto sembra essere tornato alla normalità e lui ha ammesso di aver sentito molto la mancanza della compagna durante il Gf Vip. “ Mi è mancato tutto. Antonella è una donna molto presente e mi chiama quattro o cinque volte al giorno e che mi invia tanti messaggi per confrontarsi con me e chiedere il mio parere – ha spiegato - . Avevo sottovalutato questo. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d’amore, visto che lei era al Gf Vip ”.